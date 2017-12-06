Минчанин, который «нападал на женщин сзади», пойман на месте преступления

Милиция заявляет, что ей удалось задержать серийного грабителя.

Как сообщает сайт ГУВД, милиционеры совместно со спецподразделением «Алмаз» задержали 35-летнего жителя Минска, которого подозревают в совершении серии грабежей.

Сообщается, что предполагаемый серийный грабитель напал на молодого парня и «с применением насилия» похитил мобильный телефон.

Всего с конца ноября, по данным милиции, подозреваемый совершил несколько грабежей в различных районах Минска. Интересно, что на дело фигурант выходил только в темное время суток – либо поздним вечером, либо ранним утром. Как правило, грабитель «нападал на женщин сзади, сбивал их с ног либо наносил удары и забирал их сумки.

Ранее мужчина дважды судим за разбой, а в феврале этого года вышел из тюрьмы.