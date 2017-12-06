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В мире
06.12.2017
ВВС
Фото с обнаженными гребцами не прошло российскую таможню

Шесть посылок, в которых находились календари с фотографиями обнаженных гребцов Уорикского университета в Англии, не прошли российскую таможню.

По мнению авторов календаря, причиной стало несоответствие изображений требованиям закона о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Британские издания The Times и Independent написали о том, что шесть из 23 посылок с календарями в Россию вернулись обратно. Создатели календаря исключают проблемы с написанием адреса или другие, из-за которых посылки обычно возвращаются. Иначе их бы развернули еще на британской таможне, говорят они.

Авторы утверждают, что проблема возникла с содержанием фото - посылка будто бы нарушила российский закон о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». На фото изображены полуобнаженные гребцы университетской команды Уорика. Все вернувшиеся посылки были заказаны на мужские имена, замечает основатель проекта Ангус Малкольм.

Кроме того, основатели утверждают, что вскоре после отправки посылок назад их сервера подверглись DDOS-атаке, и была прослежена ее связь с IP-адресами в России.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы по Центральному федеральному округу Русской службе Би-би-си сказали, что в их подразделении не располагают информацией о возврате посылок с календарями. Пресс-секретарь Екатерина Анчипорова рассказала, что все посылки проходят рентген, и в случае с календарями можно было увидеть бумагу, однако сами изображения рассмотреть невозможно.

Узнать о содержании фото можно было бы, лишь вскрыв посылку. Однако для этого нужны были бы веские причины - подозрения, что в посылке есть что-то запрещенное. Посылка вскрывается с составлением акта и в присутствии представителя «Почты России», пояснила Анчипорова.

- У нас закрадываются сомнения в правдивости этих статей, - прокомментировали в ФТС заметки The Times и Independent.

В пресс-службе пояснили, что установить точные причины возврата посылок можно, если узнать регион, в который они направлялись, или предоставить трек-номер.

Прибыль от продажи календарей с гребцами Уорикского университета идет на защиту прав ЛГБТ-движения, проект существует с 2009 года. Ежегодный доход составляет 200 тысяч фунтов (270 тысяч долларов). На основе этого проекта создана благотворительная организация Sport Allies, продвигающая разнообразие в спорте.

 
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