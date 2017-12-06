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06.12.2017
Салiдарнасць
Россию поставили на колени (дополняется)

«Салідарнасць» следит за реакцией в мире на беспрецедентное событие.

Фото sovsport.ru

Милонов предложил Беларуси и Казахстану не участвовать в Олимпиаде из солидарности

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил национальным олимпийским комитетам стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), а также Беларуси, Казахстана и Киргизии отказаться от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в знак солидарности с Россией.

– В настоящее время все мы являемся свидетелями травли России в МОК, – сказал он rsport. – Сегодня под прицелом Дяди Сэма оказалась Россия. Но кто даст гарантию, что, например, завтра, под молот экономических аппетитов Запада не попадет ваша Родина и ваша национальная гордость?

Представитель МИД РФ: «Больно? Очень»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook эмоционально отреагировала на решение МОК.

– Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да.

По ее мнению, решение МОК - очередная безуспешная попытка «завалить Россию», которая сегодня возрождается как «спортивная держава».

Нейтральный флаг, под которым предлагают выступить «чистым» российским спортсменам – это олимпийский.

«Не советую никому включать телевизор ближайшую неделю»

Приводим популярные комментарии российских болельщиков на крупнейшем спортивном ресурсе sports.ru.

«Не советую никому включать телевизор ближайшую неделю, уровень мракобесия будет опасным для психологического здоровья».

«Выскажу предположение, что сверху не было команды защищать в судах. Для руководства страны выгодно не ехать на Олимпиаду, использовать это прямо перед выборами. Наверняка просчитано, что в таком случае процент проголосовавших за Путина будет выше на порядок. Поэтому текущая ситуация устраивает обе стороны: и обвинение, и защиту. На спортсменов и нас положили».

«Итоги 3-го срока Путина:

- кругом война

- доходы падают третий год подряд

- ракеты падают

- одну Олимпиаду проссали

- с другой Олимпиады выгнали

- коррупция и откаты достигли 70% ВВП

- из страны бегут по 500 тыс. людей в год

Голосуй, россиянин, где ещё найдёшь такого кандидата!»

Хоркина: у России еще есть армия и ядерное оружие

Известная российская гимнастка Светлана Хоркина прокомментировала решение МОК.

– Как можно уложить в голове запрет на участие в открытие и закрытии Олимпийских игр?! До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны – большими буквами Россия – есть армия, ядерное оружие и великие люди.

…Ждем позиции наших чиновников, которые сегодня наделены властью и должны готовить ответ. Они должны сказать стране, как мы дальше будем жить.

Как Александр мог бы утешать Володю

Если хоккейная сборная России откажется от участия в Играх под нейтральным флагом, то заменить ее может Беларусь. Наши хоккеисты занимают в рейтинге 10-е место – самое высокое среди всех стран, не попавших на хоккейный турнир Олимпиады.

В связи с этим фантазия от Алеся Пилецкого.

Министр спорта Украины: «Россия изнасиловала олимпийские ценности. Ей не место на Играх»

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поделился мнением насчет допуска российских спортсменов до Олимпиады-2018 под нейтральным флагом.

«Приветствую жесткое решение МОК, считаю его справедливым наказанием России, которая на государственный поток поставила употребление допинга и прикрытие этой антиспортивной деятельности.

Особенно циничными и аморальными следует считать действия российской власти, которая занималась не только подменой грязных проб собственных спортсменов на Олимпиаде в Сочи, но и пыталась испортить допинг-пробы честных конкурентов, в частности, украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Криминальное чтиво о том, почему не могло быть иначе

Национальной сборной России, ОКР, спортивным функционерам России, которые изнасиловали олимпийские ценности, – не место на Олимпийских играх. Всем им показали красную карточку. Это хороший сигнал, свидетельствующий о реальном процессе очистки международного спорта и олимпийского движения от злоупотреблений», – написал Жданов.

НОК Беларуси: «Это шок, эмоции переполняют»

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Георгий Катулин в интервью для РИА «Новости» назвал «беспрецедентно суровым» решение МОК в отношении Олимпийского комитета России и об условиях участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2018.

— Это решение вызвало шок, эмоции переполняют… Решение дисквалифицировать российский олимпийский комитет… Мне кажется, что решение беспрецедентное, оно никоим образом не будет способствовать снятию напряженности и решению допинговых проблем в спорте в целом. Решение беспрецедентно суровое, — сказал генеральный секретарь НОК Беларуси.

Георгий Катулин высказался против ситуации, что «российские спортсмены и тренеры должны выстроиться в некую очередь, из которой будут выбирать тех, кто соответствует критериям какой-то придуманной комиссии», чтобы поехать на Олимпиаду.

Катулин отметил, что не представляет, какое решение в этой ситуации примут российские спортсмены, — участвовать в Олимпиаде или нет.

Родченков: Горжусь проделанной работой МОК

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков выразил удовлетворение решением исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам.

— Горжусь работой, которую проделал МОК, — цитирует Inside the Games Родченкова.

Родченков впервые рассказал про построенную с его участием допинговую программу в России со страниц The New York Times в мае 2016-го. Недавно американское издание опубликовало статью о его дневниках, которые используются в качестве улик для доказательства существования государственной системы допинга в России.

Хоккеисты России просят разрешения Путина поехать на ОИ-2018 без флага

Как стало известно «Чемпионату», хоккеисты сборной России хотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане, несмотря на решение МОК не допустить российскую делегацию для участия в соревнованиях под российским флагом.

Если российские хоккеисты не поедут на Олимпиаду, существует вероятность, что их место займет сборная Беларуси.

Путин решит судьбу российских спортсменов

По сообщениям СМИ решение об участии или неучастии российских спорсменов на зимней Олимпиаде-2018 объявит сегодня, 6 декабря, на Всероссийском форуме добровольцев Владимир Путин.

Список чистых российских спортсменов, которые смогут выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом, определит специальная комиссия МОК.

Как в России реагируют на отстранение от Олимпиады

Российские спортсмены не смогут выступить на зимней Олимпиаде под своим флагом

Международный Олимпийский комитет вечером 5 декабря ввел санкции против России за масштабную госпрограмму по применению допинга. Они коснутся зимних Игр-2018 в корейском Пхенчхане.  

Очень болезненный удар: российские спортсмены если и выступят там, то без российских флага и гимна.

Ранее вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин увидел в намерениях МОК и других стран попытку поставить Россию на колени.

 
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Россию поставили на колени (дополняется)
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