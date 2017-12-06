Звезда французского рока Джонни Холлидей ушел из жизни

На 75-м году жизни.

В марте сообщалось, что певец проходит лечение от рака. Теперь о смерти музыканта сообщила его жена Летиция, пишет Huffington Post.

«Джонни Холлидей ушел, я пишу эти слова, не веря в них, и все же это правда, моего мужа больше нет, он покинул нас сегодня вечером. Всю свою жизнь он прожил с мужеством и достоинством», — говорится в ее заявлении.

Холлидей – один из самых известных артистов Франции, его нередко называют «французским Элвисом». Он продал более 110 млн записей, у него 18 платиновых альбомов.