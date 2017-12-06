Криминальное чтиво о том, почему не могло быть иначе

Россия на Играх-2018 без флага и гимна.

ОФИЦИАЛЬНО

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России на период зимних Игр. В 2018 году к ним допущены только "чистые" российские спортсмены, они выступят под олимпийским флагом.

Спортсмены из России смогут принять участие в зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля. Но им запрещена демонстрация любой атрибутики страны, в том числе российского флага и герба. Спортсменам также запретили исполнять национальный гимн.

МОК в релизе отдельно отмечает, что россияне могут быть официально представлены как "олимпийские спортсмены из России". "Они смогут выступать в форме с этим названием и под олимпийским флагом. На церемонии будет звучать гимн Олимпиады", — говорится в сообщении.

Как в России реагируют на отстранение от Олимпиады

Ни одного чиновника из Министерства спорта России не аккредитовали на Олимпиаду. Вице-президент Виталий Мутко, бывший министр спорта, отстранен от участия во всех Олимпийских играх пожизненно. Такое же решение вынесено в отношении его экс-заместителя Юрия Нагорных. Бывший глава Олимпийского комитета, который занимался организацией Игр в Сочи, Дмитрий Чернышенко отстранен от участия в координационном комитете зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков отстранен от участия в МОК.

Во время заседания исполкома в Лозанне были заслушаны доклады руководителей двух комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмидта. Дисквалификация ОКР и отстранение сборной России объясняется связью с государственной системой сокрытия положительных допинг-проб.

Список "чистых" российских спортсменов, которые смогут выступить на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом, определит специальная комиссия МОК.

Также Олимпийский комитет России (ОКР) должен возместить расходы, понесенные Международным олимпийским комитетом (МОК) в связи с расследованиями случаев применения допинга. Также ОКР должен внести средства на создание лаборатории Независимого органа по тестированию спортсменов на предмет употребления допинга (Independent Testing Authority, ITA). Общая сумма средств, которые должен потратить ОКР, составляет 15 миллионов долларов. Средства пойдут на "укрепление целостности и возможностей глобальной антидопинговой системы".

ВМЕСТО ЭПИГРАФА

В России, чуть успеешь зазеваться,

Тебя подонком выставляет власть.

И эта власть умеет обзываться,

Но неспособна выучить матчасть.

Дмитрий Быков (с)

Данные комиссий Ричарда Макларена, Дениса Освальда и Самуэля Шмидта очень сложно оценивать предметно и по существу, поскольку барьеров на этом пути огромное множество.

Это и тотальная истерия российских властей и, как следствие, российских федеральных СМИ — "мы невинно оклеветаны", "политические игры", "подлог", "это все США гадят", " в кольце врагов", "пострадали чистые невинные спортсмены", "скоты — когда вы угомонитесь", "лукавому кудрявому козлу не удастся бросить тень", это и трудности перевода, поскольку языковой барьер в таком труднейшем деле для многих интересантов является непреодолимым препятствием в поиске истины, это и национальная традиция в случае грандиозного шухера "падать на мороз", когда даже премьер-министр в ответ на понятные любому логически мыслящему человеку причинно-следственные схемы о его дачах и уточках отвечает не по существу предъявленных обвинений, а незамысловатыми категориями детсада — "компот" и "обормот".

Попробуем убрать все эти барьеры, чтобы добраться именно до сути обвинений и фактуры, "нарытой" ВАДА и комиссиями МОК. А это огромные кипы бумаг — по одному только Легкову мотивировка комиссии Освальда заняла 46 страниц формата А4. Отдельное спасибо здесь стоит сказать по-настоящему профессиональным российским СМИ, в частности, интернет-порталу "Чемпионат", проделавшему колоссальную работу по аутентичному переводу на русский язык документов расследования.

НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ

Итак, давайте вспомним, как все начиналось. 3 декабря 2014 года немецкий телеканал ARD представил в эфире документальный фильм "Допинг — совершенно секретно: как Россия создает победителей", в котором утверждалось, что в стране существует наработанная государственная система поддержки применения допинга. В картине упоминались российские спортсмены, тренеры, национальные и международные спортивные федерации, российское антидопинговое агентство РУСАДА и антидопинговая лаборатория в Москве, аккредитованная ВАДА.

В качестве реакции на заявленные утверждения Всемирное антидопинговое агентство учредило независимую комиссию под председательством юриста Ричарда Паунда для проведения расследования, в частности, в отношении применения допинга в России, махинаций с отбором и анализом проб и иных фактов неэффективного управления антидопинговыми процессами в России, Московской лаборатории и РУСАДА.

И вот 9 ноября 2015 года независимая комиссия представила ВАДА доклад, который подтвердил наличие в России разветвленной мошеннической схемы с применением запрещенных препаратов и методов, целью которой было повышение вероятности победы спортсменов и команд, а также участие в схеме лиц из окружения спортсменов, официальных лиц и самих спортсменов.

При этом в докладе подробнейшим образом описывается участие Московской лаборатории в мошенничестве и ключевая неприглядная роль ее директора, доктора Григория Родченкова. Среди прочего было установлено, что Московская лаборатория, помимо своей основной деятельности, осуществляла недокументируемый анализ проб, содержащихся в емкостях, кардинально отличных от стандартных. Запомните этот вывод, мы к нему еще вернемся.

С марта 2016 года МОК провел масштабный повторный анализ проб спортсменов разных стран, включая российских, отобранных на Олимпиаде в Пекине и Играх в Лондоне. Процесс повторного анализа проб был запущен после сбора данных, производившегося с августа 2015 года во взаимодействии с ВАДА и Международными спортивными федерациями.

В результате повторного анализа выявлен крайне высокий уровень применения допинга. Анализ образцов выявил более 100 неблагоприятных результатов. Наибольшее количество из них пришлись на пробы российских спортсменов, при этом широкое распространение получила одна и та же запрещенная субстанция — туринабол, принятый орально.

В первой половине мая 2016 года газета "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на покинувшего Россию Родченкова сообщила о мошеннической схеме по сокрытию допинга при проведении зимней Олимпиады-2014 в Сочи. 19 мая 2016 года ВАДА объявила, что расследование по поводу заявлений доктора Родченкова поручено профессору Ричарду Макларену.

Спустя два месяца Макларен предоставил ВАДА первый доклад, из которого следует, что Московская лаборатория осуществляла деятельность по сокрытию фактов применения допинга российскими спортсменами в рамках надежной и проверенной государственной программы, описанной в докладе как "Метод сокрытия положительных проб". Во время Игр в Сочинской лаборатории применялся уникальный метод подмены проб, позволяющий российским спортсменам, применяющим допинг, участвовать в Олимпийских играх и не быть при этом пойманными.

При этом доклад констатировал, что фальсификацию результатов и подмену проб координировало и контролировало Министерство спорта Российской Федерации при активном содействии Федеральной службы безопасности РФ, Центра спортивной подготовки национальных команд, Московской и Сочинской лабораторий.

Были также установлено, что систематические и централизованные манипуляции в процессе допинг-контроля применялись в домашних условиях перед Олимпийскими играми в Лондоне, Всемирной Универсиадой-2013, московским чемпионатом мира по легкой атлетике-2013 и Олимпийскими играми в Сочи.

ДЬЯВОЛ В ПОДРОБНОСТЯХ

Касательно деятельности Московской лаборатории, было установлено, что она осуществлялась под надзором и контролем со стороны государства, персонал участвовал в обеспечении работы государственной системы поддержки допинга, что позволяло российским спортсменам участвовать в соревнованиях, применяя запрещенные вещества.

Манипуляции над емкостями с пробами, хранившимися в Московской лаборатории с 10 сентября по 10 декабря 2014 года заключались в подмене мочи, планировании и применении метода сокрытия положительных проб, по крайней мере, с конца 2011 года по август 2015 года. таким образом, российские спортсмены из подавляющего большинства летних и зимних олимпийских видов спорта получили выгоду от применения государственной программы.

В отношении Сочинской лаборатории было установлено, что планирование схемы подмены проб на Олимпиаде осуществлялось при участии Министерства спорта, ФСБ и Центра сборных команд. Применение допинга группой предварительно отобранных российских спортсменов, соревновавшихся в Сочи, скрывалось путем подмены положительных проб с помощью ранее созданного банка чистой мочи.

Анализ, проведенный исследовательской группой, установил, что содержание соли в некоторых пробах значительно превышает допустимый для здорового человека уровень, и это стало подтверждением свидетельских показаний о добавлении соли в пробы спортсменов для достижения нужного уровня плотности биаоматериала. Изучив емкости с пробами, исследовательская группа независимой комиссии выявила признаки их вскрытия и повторного закрытия, при этом анализ ДНК в трех случаях выявил несовпадение имеющихся образцов, с образцами, вновь предоставленными спортсменами.

Под таким спудом компрометирующих российскую спортивную власть свидетельств 22 сентября 2016 года президент МОК Томас Бах учредил дисциплинарную комиссию под председательством Дениса Освальда, в задачу которой входило: повторный анализ сочинских проб, включая судебно-медицинскую экспертизу, и полное расследование относительно всех российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2014, а также тренеров, официальных лиц и иного персонала.

С января по март 2017 года между МОК и Школой уголовного правосудия (Ecole des Sciences Criminelles) юридического факультета уголовного правосудия Университета Лозанны и Лозаннской лабораторией состоялось обсуждение возможности проведения исследований в целях определения того, может ли наличие механических повреждений на внутренних стенках емкостей с пробами российских спортсменов, собранных во время Олимпийских игр в Сочи, свидетельствовать о манипуляциях с пробами. После чего 10 марта 2017 года было заключено официальное соглашение на проведение исследования с судебно-медицинским экспертом, профессором Кристофером Шампо.

МОК также поручил профессору Лозаннского университета Мишелю Бернье проведение исследования на тему абнормального содержания соли в пробах "А" российских спортсменов, отобранных во время Игр в Сочи. В качестве сравнительных значений для исследования были взяты показатели содержания соли в пробах, отобранных у россиян в ходе Олимпиады-2010 в Ванкувере.

БАЛАНС ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПРОТИВ ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ

Важная деталь — перед работой комиссии Освальда Федеральный трибунал Швейцарии подтвердил, что при рассмотрении дисциплинарных вопросов в спорте не применяются стандарты доказывания, используемые в уголовных расследованиях, а используются стандарты, применяемые в гражданском производстве. В связи с этим, комиссия не использовала стандарт доказывания "вне разумных сомнений", а основывалась на "балансе вероятностей".

Это ключевой момент. Российская сторона постоянно обвиняла Макларена и ВАДА в несоблюдении базовых процессуальных гарантий типа презумпции невиновности, состязательности, права на защиту и т.п. Однако Федеральный трибунал Швейцарии, под юрисдикцией которого находится даже CAS, еще раз подтвердил, что ВАДА руководствуется только собственным кодексом, который к уголовно-процессуальному не имеет никакого отношения.

То есть, уголовный процесс — это сфера публичного права, антидопинговое расследование — сфера контрактного права. Спортсмены, соглашаясь участвовать в соревнованиях, тем самым соглашаются, что преследовать за допинг их будут по кодексу ВАДА и никак иначе. С этим также соглашаются страны, подписавшиеся под кодексом ВАДА.

Так вот этот самый кодекс не требует, чтобы факт нарушения был доказан исчерпывающим образом (вне всякого сомнения). Стандарт доказывания у ВАДА более мягкий, чем в уголовном праве. Обвинение ВАДА строится на балансе вероятностей (могло быть, могло не быть). Если вероятность одинакова (50 на 50), обвинение считается недоказанным. Но если этот баланс качнулся в сторону "быть" (иначе говоря, 60 на 40), уже появляется основание установить факт нарушения.

Процентное соотношение определяют эксперты антидопинговых панелей, наделенные такими полномочиями от ВАДА. Таким образом, обвинению достаточно убедить лишь экспертов. Этот подход называется принципом оценки доказательств по внутреннему убеждению.

ДОВЕРИЕ МАКЛАРЕНУ, ПРОВЕРКА РОДЧЕНКОВА

Возвращаясь к деятельности комиссии Макларена, ее глава подтвердил существование во время Олимпиады в Сочи мошеннической схемы, согласно которой пробы спортсменов, находящихся "под защитой", в частности, спортсменов из "списка Дюшес", были подменены — пробы были заменены образцами с чистой мочой, благодаря чему эти спортсмены могли участвовать в Олимпиаде и быть при этом неуязвимы для допинг-контроля. Данные выводы были основаны не только на свидетельских показаниях Родченкова. Профессор Макларен заслушал показания других свидетелей и получил результаты судебно-медицинских и аналитических исследований, которые подтверждают использование указанной схемы.

Дисциплинарная комиссия Освальда подтвердила, что доверие профессору Макларену не подвергается никакому сомнению, и также считает, что его доклады являются обоснованным подтверждением системы, существовавшей в России.

Макларен установил, что "список Дюшес" является реальным документом, который был составлен еще до начала Олимпиады-2014 и содержал имена спортсменов, находящихся "под защитой". Нахождение спортсменов, включенных в этот список, "под защитой" означало, что их пробы, отобранные в Сочи во время официального допинг-контроля, впоследствии заменялись на другие с чистой мочой, которая была предоставлена спортсменами ранее. Чистая моча содержалась в так называемом "банке мочи".

Оригинальный "список Дюшес" входил в задокументированную доказательную базу под индексом EDP0055, и был направлен в МОК с указанием имен спортсменов в зашифрованном виде. Данный список был извлечен с жесткого диска Родченкова.

В ходе расследования профессор Макларен установил все имена, соответствующие кодам в конкретных документах допинг-контроля. В своих докладах Макларен указал, что метаданные электронных файлов свидетельствуют о том, что автором "списка Дюшес" был Алексей Великодный, сотрудник Центра национальных команд, выполнявший связующую функцию с лабораторией.

Некоторое количество емкостей с пробами мочи российских спортсменов, отобранными в Сочи, было проанализировано экспертом в области судебно-медицинской экспертизы, что стало составной частью расследования профессора Макларена.

Указанный эксперт впервые подтвердил, что, вопреки ожиданиям ВАДА, механизм закрывания емкостей, который изначально предполагал невозможность вскрытия, действительно вскрывался до момента допинг-анализа. Для достижения данного результата эксперт использовал инструменты, схожие с теми, которые Родченков описал как инструменты, которые он видел в Сочи во время посещения рабочего помещения ФСБ, где, как он пояснил, хранились образцы с чистой мочой и где непосредственно происходило вскрытие емкостей.

Судмедэксперт заключил, что на определенном количестве проверенных им емкостей, присутствовали царапины и отметины, которые не соответствовали царапинам и отметинам, появляющимся при обыкновенном использовании, когда емкость закрывают обычным способом и повторно не открывают. Эти царапины и отметины соответствовали тем, которые могли бы появляться, если бы исследуемые емкости открывались методом и при помощи тех инструментов, которыми воспользовался эксперт.

Также Родченков сообщил Макларену, что перед подменой пробы ему необходимо было обеспечить соответствие удельного веса мочи в заменяющей пробе удельному весу мочи в первоначально отобранной пробе, указанному в протоколе допинг-контроля (DCF). В зависимости от количества используемой соли эта корректировка могла приводить к содержанию соли в моче, выходящему за пределы нормального физиологического уровня.

Первый же анализ, проведенный по поручению профессора Макларена, выявил ряд проб, содержание соли в которых заметно превышало нормальный физиологический уровень человека. Этот результат стал еще одним подтверждением того, что метод, описанный Родченковым, действительно применялся.

Как указано в письменном заявлении профессора Макларена от 27 октября 2017 года, также был проведен анализ ДНК в 16 пробах от 12 разных спортсменов, включая спортсменов из "списка Дюшес" и членов женской хоккейной команды. Целью анализа была проверка двух аспектов в заявлениях Родченкова. Проверка подтвердила оба из них.

Во-первых, по объяснениям Родченкова, подменные образцы мочи должны были быть исключительно собственными образцами спортсменов. Обычно такой запас создавался для атлетов, на которых распространялась плановая программа "защиты", то есть, на спортсменов, внесенных в "список Дюшес". Так вот — анализ ДНК всех проб спортсменов из "списка Дюшес", проведенный в Лондоне, действительно выявил полное соответствие ДНК.

Во-вторых, Родченков указал, что члены женской сборной России по хоккею вообще не входили в "список Дюшес" и были включены в программу "защиты" в самый последний момент. По этой причине в уже имеющемся запасе подменных проб попросту не оказалось собственной чистой мочи спортсменок или она имелась в недостаточном количестве. Следовательно, по его утверждению, для подмены могла использоваться моча сторонних лиц.

И вправду, анализ ДНК в пробах двух членов женской хоккейной сборной, произведенный в рамках расследования профессора Макларена, действительно показал наличие смешанного ДНК разных людей. Таким образом, по второму вопросу заявления Родченкова также оказались правдой.

НЕОТКРЫВАЕМЫЕ ОКАЗАЛИСЬ ОТКРЫВАЕМЫМИ

В свою очередь, профессору Шампо, заключившему контракт с МОК на предмет досконального исследования банок допинг-контроля, потребовалось целых два месяца на то, чтобы определить, каким образом и с помощью каких инструментов возможно вскрыть и снова закрыть емкость "Берлингер". Шампо сообщил дисциплинарной комиссии Освальда, что применил для этого несколько методов и инструментов, пока не достиг надлежащего и эффективного способа вскрытия емкостей.

То есть, Шампо подтвердил вывод лондонского эксперта — емкость "Берлингер" при наличии определенных инструментов и приобретенного навыка действительно можно вскрыть и снова закрыть. Профессору Шампо для такого вывода необходимо было исследовать 232 емкости с пробами российских спортсменов, отобранными в Сочи. Также исследованию подлежали 32 дополнительных контрольных пробы.

Были среди исследуемых образцов и те, на которых не было обнаружено механических царапин и повреждений. Шампо подтвердил, что в этом случае, действительно, напрашивалось заключение о том, что данные флаконы не вскрывались. Тем не менее, профессор отметил, что исходя из собственного опыта, по мере того, как он и его команда становились опытнее, когда появлялась сноровка, после открытия ряда флаконов механические отметины становились все менее заметными, а их количество неуклонно уменьшалось. Поэтому ему представляется весьма вероятным, что при хорошей подготовке исполнитель мог запросто открывать флаконы, вообще не оставляя следов.

При этом дисциплинарная комиссия Освальда особо отмечает, что метод, позволивший осуществить подмену образцов в Сочи, применялся в России, как минимум, с февраля 2013 года. Он был опробован на Универсиаде в Казани в июле 2013 года и на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве в августе 2013 года. Это предоставило исполнителям по вскрытию емкостей достаточно много времени для обучения и совершенствования мошеннического мастерства к Олимпийским играм в Сочи.

Также МОК провел полную и всестороннюю медицинскую экспертизу в отношении содержания соли во всех образцах, взятых у российских спортсменов. Эти исследования были выполнены профессором Мишелем Бернье из госпиталя Университета Лозанны. В результате сравнения было выявлено, как минимум, 13 явных отклонений в случае Сочи — у 5 мужчин и 8 женщин. Эти отклонения относились к образцам с аномально высоким содержанием соли (более трех допустимых отклонений выше среднего значения Игр в Ванкувере).

В своем докладе от 7 октября 2017 года Бернье описывает соответствующие результаты как "несомненно аномальные, находящиеся за пределами физиологических возможностей человека, что с большой вероятностью предполагает манипулирование образцами, например, путем добавления хлорида натрия (NaCl)".

КАКАЯ РАЗНИЦА, НАСКОЛЬКО ПОДЛ РОДЧЕНКОВ, ЕСЛИ ОН ГОВОРИТ ПРАВДУ?

Дисциплинарная комиссия Освальда отдельно высказалась по поводу личности главного свидетеля обвинения Григория Родченкова. По ее выводам доктор Родченков был главным действующим лицом в мошеннической схеме, и именно он является наиболее оптимальным лицом для объяснения ее сущности. Родченкова больше нет в России, он находится под программой защиты свидетелей, поэтому может говорить открыто, не боясь негативных последствий со стороны бывших работодателей. Комиссия пришла к выводу, что его высказывания очень точны и однозначны. Они также очень последовательны, между различными деталями, которые он описывает, нет противоречий.

Всякий раз, когда имелись другие доказательства, информация, предоставленная доктором Родченковым, систематически подтверждалась этими доказательствами. Так, например, его объяснения относительно тайного открытия флаконов и подмены мочи подтверждаются показательным наличием царапин и отметин, впервые обнаруженных лондонскими судебными экспертами, назначенными профессором Маклареном, а впоследствии подтвержденных более обширным и тщательным исследованием, проведенным профессором Шампо в Лозанне — с особенно высокой долей наличия отметин на флаконах из-под проб спортсменов из "списка Дюшес".

То же самое относится к его описанию регулировки удельного веса мочи посредством добавления соли или ее разбавления. Как эксперт, назначенный профессором Маклареном, так и профессор Бернье, назначенный МОКом, констатировали наличие абнормального для человеческого организма уровня соли, подтвердив объяснения доктора Родченкова.

Даже его объяснения в отношении чистого "банка мочи" подтверждались дополнительными доказательствами. Еще в отчете комиссии Макларена отдельной строкой упоминалось, что Московская лаборатория анализировала мочу, хранящуюся в необычных контейнерах, кардинально отличавшихся от стандартизированных баночек, и при этом не сообщала ВАДА результаты по ним.

В тот момент цель такого скрытого анализа не могла быть вполне понятой. Теперь очевидно, что она согласовывалась исключительно с мероприятиями по проверке мочи, предназначенной для создания "банка мочи", упомянутого Родченковым.

Объяснение Родченкова, данное в отношении спортсменов, чьи образцы были подменены в Сочи, хотя они и не были указаны в "списке Дюшес", также подтвердились. В данном случае чистый "банк мочи" не мог быть подготовлен заранее. Поэтому моча должна была исходить из других источников. Тот факт, что смешанная моча (анализ ДНК) была обнаружена в образцах именно тех спортсменов, в отношении которых Родченков предсказал несоответствие, может быть дополнительным подтверждением достоверности его объяснений.

Комиссия установила, что Родченков давно и регулярно вел дневник, в том числе в тот период, когда возглавлял лаборатории в Москве и Сочи. Факты, о которых он сообщал, зачастую соответствуют записям в его дневнике, рукописные страницы были приложены им к письменным показаниям. Это также объясняет, почему он всегда мог быть настолько точным в отношении дат и телефонных звонков.

Эти страницы были написаны в период, когда Родченков не мог предвидеть, что произойдет позже. Дисциплинарная комиссия заявила, что не считает в достаточной степени вероятным, что эти страницы могли быть переписаны или что Родченков неверно интерпретировал события. Поэтому эти записи считаются значительным доказательным элементом.

Таким образом, комиссия Освальда пришла к выводу, что, какова бы ни была мотивация Родченкова, и какое бы правонарушение он ни совершал в прошлом, главный свидетель говорил правду, когда предоставил объяснения схемы сокрытия допинг-проб, которой он управлял. Это особенно относится к объяснениям, которые он дал в отношении, так называемого, "списка Дюшес", который был одним из основных столпов схемы сокрытия допинг-проб.

БЕЗ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ АФЕРА РУХНУЛА БЫ

Особую осторожность в формулировках комиссия Освальда проявила в отношении тех спортсменов, которые были обвинены в нахождении в "списке Дюшес", опробовании запрещенного коктейля, а также участии в формировании пресловутого "банка чистой мочи". Это и понятно — ведь дисквалифицировали атлетов, у которых формально никаких положительных допинг-проб на Играх в Сочи не было.

Это главный вопрос, помимо темы участия государства в мошеннической схеме — в какой степени можно считать установленным факт того, что спортсмены были частью преступной схемы и действовали в ней осознанно. Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что полная невовлеченность атлетов в данную мошенническую схему была бы невозможна. Именно атлеты также являлись основными бенефициарами схемы.

Как следует из выводов комиссии, применяемая система подмены была очень сложной, и это был очень точный механизм, в котором много людей выполняли свою роль, в том числе спортсмены. Если хотя бы один из участников не выполнил свою часть действий, система не сработала бы.

Родченков объяснил, что способ, которым должен был использоваться коктейль "Дюшес" был специфичным и необычным — "ополаскивание рта без приема внутрь". Коктейль представлял собой смесь алкоголя (для мужчин — виски "Чивас", для женщин — вермут "Мартини") и трех анаболических стероидов — метенолона, тренболона и оксандрлона. Перед Олимпиадой в Лондоне одним из компонентов коктейля был туринабол, но впоследствии Родченков заменил его на другой ингридиент.

Изобретение доктора было по-своему гениальным: по отзывам спортсменов, оно значительно "крепило" атлета, после приема он ощущал невероятную "пруху", алкоголь многократно ускорял процесс растворения активных веществ, а метод проникновения допинга в организм не трансбуккально (через ротовую полость), а через слизистую ротовой полости существенно сужал "окно обнаружения" анаболических стероидов для стандартной процедуры допинг-контроля.

Иными словами, на Олимпиаде в Сочи устроителям аферы достаточно было подменить только свежесданную пробу пользователей изобретения, только она могла бы показать "горячие" следы анаболиков в организме. Все последующие пробы, взятые уже после Игр, гарантированно будут чистыми, поскольку через день-два после приема "окно обнаружения" захлопнется, и в организме уже не останется никаких следов коктейля "Дюшес". Насколько помнится, именно на свои чистые допинг-пробы, взятые вскоре после Олимпийских игр-2014, в качестве аргумента защиты напирал бывший олимпийский чемпион Сочи в лыжном марафоне на 50 км Александр Легков.

Исследовав этот вопрос, комиссия вынесла решение — представляется невозможным, что спортсмен в данной ситуации не понимал неправомерность своих действий. Представляется немыслимым, что когда спортсмену предложили использовать коктейль "Дюшес", и он, осознавая последствия применения запрещенных субстанций, при этом не был бы проинформирован, что устроителями аферы будут приняты исчерпывающие меры по его защите от допинг-контроля.

Спортсмены из "списка Дюшес" в обязательном порядке должны были заранее предоставить собственную мочу для хранения в "банке чистой мочи", иначе схема теряла смысл. Предоставление чистой мочи требует осознанного участия спортсмена. Утверждение обратного — объяснение, что чистая моча могла быть предоставлена неосознанно в ходе регулярного допинг-контроля не представляется правдоподобным.

Все профессиональные спортсмены прекрасно знают, как обставлена процедура соревновательного и внесоревовательного допинг-контроля, прекрасно знают, в какие емкости нужно сдавать свою мочу. Не представляется возможным допустить, что спортсмен, которому предложили сдать пробу в нетрадиционный контейнер (в частности, установлен случай сдачи мочи в бутылку из-под "Кока-Колы"), принял этот процедурный беспредел за стандартный шаблон допинг-контроля.

Также не представляется возможным допустить, чтобы другой стороне вздумалось предложить поучаствовать в создании "банка чистой мочи" неосведомленному о схеме атлету, поскольку нет никакого смысла впоследствии подменять пробы у тех, кого изначально не планировалось пичкать коктейлем "Дюшес".

Осознанное участие спортсменов в преступной афере также требовалось для последующей идентификации кодов проб после их сбора и передачи конкретному исполнителю схемы, а также для однозначной уверенности в том, что пробы могут быть идентифицированы для целей подмены при их получении лабораторией.

Иными словами, во время процедуры допинг-контроля спортсмены видели код, который присваивался их пробе, а потом сообщали его стороннему человеку. Без передачи данной информации вся преступная схема не имела бы никакого смысла. Исходя из этого, комиссия Освальда сделала вывод о том, что спортсмены осознанное извлекли выгоду от подмены проб, использовав запрещенные субстанции и оставшись при этом не пойманными стандартной процедурой допинг-контроля.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

По результатам работы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда Россия в общей сложности уже лишилась 11 медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи, на данный момент дисквалифицировано 19 зимних олимпийцев.

Серебряную медаль в эстафете потеряла женская сборная России по биатлону (Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова) после того, как МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил Зайцеву, Вилухину и Романову. Вилухина также будет лишена серебра в индивидуальном спринте.

Ранее золотых медалей лишились экипажи бобслеиста Александра Зубкова (соревнования двоек и четверок), лыжник Александр Легков (в гонке на 50 км), скелетонист Александр Третьяков, серебряных наград — конькобежка Ольга Фаткулина, лыжник Максим Вылегжанин (в гонке на 50 км), российские лыжники в мужской эстафете 4×10 км и командном мужском спринте, бронзы — скелетонистка Елена Никитина.

В ходе перепроверок допинг-тестов МОК лишил Россию уже 27 олимпийских медалей Пекина-2008 и Лондона-2012, а также одной серебряной награды Рио-2016.

По итогам этих перепроверок у россиян отняли 14 наград Олимпиады-2008 в Пекине (одну золотую медаль, шесть серебряных и семь бронзовых) и девять медалей Игр-2012 в Лондоне (три золотые награды и шесть серебряных).

Медалей Пекина-2008 лишились мужская сборная России по легкой атлетике в эстафете 4х400 метров (бронза), женская сборная России в эстафете 4х400 метров (серебро), сборная России в эстафете 4х100 метров (золото), прыгунья в высоту Анна Чичерова (бронза), бегунья на дистанции 3000 метров Екатерина Волкова (бронза), метательница копья Мария Абакумова (серебро), прыгунья Татьяна Лебедева (два серебра), семиборка Татьяна Чернова (бронза), борец греко-римского стиля Хасан Бароев (серебро), тяжелоатлеты Хаджимурат Аккаев (бронза), Дмитрий Лапиков (бронза), Надежда Евстюхина (бронза) и Марина Шаинова (серебро).

Медали Олимпиады 2012 года в Лондоне отняли у бегуньи на 3000 метров с барьерами Юлии Зариповой (золото), метательницы молота Татьяны Белобородовой (золото), бегуньи на 800 метров Марии Савиновой, толкательницы ядра Евгении Колодко (серебро), тяжелоатлетов Александра Иванова (серебро), Натальи Заболотной (серебро), Светланы Царукаевой и Апти Аухадова (серебро), а также у женской команды в легкоатлетической эстафете 4х400 метров (серебро).

До начала перепроверки проб сборную России лишили еще четырех медалей Олимпиады в Лондоне. За употребление допинга были дисквалифицированы ходоки Сергей Кирдяпкин (золото) и Ольга Каниськина (серебро), метательница диска Дарья Пищальникова (серебро) и семиборка Татьяна Чернова (бронза).

В общей сложности у России отобраны 5 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых олимпийских медалей.

Российской антидопинговое агентство лишено аккредитации ВАДА, ему отказано в восстановлении в правах. Всероссийская федерация легкой атлетики выведена из членов ИААФ, ей отказано в восстановлении прав.

И это все — без заслушивания данных комиссии Шмидта о государственной вовлеченности в схему сокрытия проб и без результатов перепроверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории с 2011 года, которую на днях "слил" Родченков, и в отношении которой ВАДА уже подтвердило аутентичность полученных данных…

Я не завидую участи МОК, которому по его статусу пришлось брать на себя функции судьи с такой фактурой.