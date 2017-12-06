«Школа превратилась в пункты дневного пребывания детей под контролем взрослых»

Насколько соответствует система школьных оценок реальным знаниям, и в чем сегодняшняя система обучения не подходит нынешним школьникам.

Эксперты обсудили проблемы белорусского образования.

Николюк: Послушав Лукашенко, кажется, что проблема лишь, во сколько начинать урок и сколько баллов — 10 или 5 — должно быть

По мнению эксперта НИСЭПИ Сергея Николюка, сегодняшнее поколение имеет абсолютно иной тип и уровень мышления, под который наше образование в нынешнем его виде не способно подстроиться.

— Мир развивается и диктует нам свои законы. Наше образование не поспевает. Но, послушав Александра Григорьевича, начинает казаться, что у нас проблема лишь, во сколько начинать урок и какая система оценок должна быть — 10-балльная или 5-балльная? — отметил во время дискуссии в Клубе интеллектуального общения Сергей Николюк. — Основной вызов современного мира – это неопределенность, сложность и разнообразие. И к этим вызовам должна готовить школа, о чем у нас, похоже, даже не подозревают.

Сегодняшние школьники способны решать поставленные перед ними задачи быстрее и эффективнее. И старая система, которая построена на том, чтобы учитель процитировал учебник, а назавтра спросил пересказ этого же параграфа, себя давно изжила.

— Сегодня учитель в таком виде не нужен, — отмечает эксперт.

«Система образования в зародыше задушила белорусских учителей-новаторов»

В качестве примера Сергей Николюк привел историю из преподавательской практики российского писателя и учителя литературы Дмитрия Быкова, о которой тот поведал во время выступления в Совете Федерации.

— Быков проходил с учениками роман «Что делать». И один из них подготовил доклад о цифровой символике в произведении, в котором сделал вывод, что в романе содержится зашифрованное послание: якобы там много немотивированных цифр — рост, возраст героя, количество душ у помещика. По теории ученика, искать отгадку нужно в книге Исаака Ньютона «Откровение Иоана Богослова» 1733 года издания, — рассказывает Николюк. — На это Быков сказал ученику, что, к сожалению, проверить данную теорию невозможно, поскольку мы не можем достать издание Ньютона 1733 года.

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