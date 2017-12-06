Сочетание несочетаемого: полуголые супермодели и много еды

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Очень модный в fashion-мире фотодуэт «Мерт и Маркус» снял фотосессию-коллаборацию для итальянского Vogue, разместив на обложках и внутри журнала известных моделей среди кухонной атрибутики и пищи.

«Тяжелую» артиллерию представили русские Наталья Водянова и Ирина Шейк. Им достались два единоличных варианта обложек. «Полегче» и пооткровеннее – на внутренних страницах – с участием Джоан Смолз, Ани Рубик, Беллы Хадид, Тэйлор Хилл и других звезд глянца и подиумов.

Свое творение в соцсети «по ложечке» выкладывает турок Мерт Алас.

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