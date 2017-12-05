Министр архитектуры рассказал, как решил свой квартирный вопрос

Как у министра, который три года назад переехал в Минск из Могилева, решен квартирный вопрос.

Анатолий Черный. Фото mas.by

— В Могилеве у меня осталось жилье, в котором я жил, — говорит Анатолий Борисович. — В Минске буквально недавно построил двухкомнатную квартиру в мапидовском доме.

— Некоторым чиновникам выделяют земельные участки…

— Участка у меня нет.

— На квартиру брали кредит или хватило собственных сбережений?

— Да, буквально два месяца назад взял кредит в Белагропромбанке. Я был без квартиры до сих пор.

— Новоселье уже справили?

— Нет, конечно! Дом еще не сдан в эксплуатацию.

— И где построились, если не секрет? Центр города?

— Нет, в районе Уручья.

— А сейчас где вы живете?

— В служебном жилье вместе с женой. Дети у меня уже выросли…

— У них квартирный вопрос решен?

— Решен. Сын взрослый, работает. Дочь замужем, по сорок лет каждому. Уже в этом возрасте жилье свое надо иметь. Маленьких детей у меня нет, зато внуки есть. Но в Минске ни у кого из моих детей жилья нет.