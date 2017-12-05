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Комментарии
05.12.2017
«В Украине закуривают в государственном масштабе»

Гомельский активист и создатель сайта «Сильные новости» Петр Кузнецов объясняет, почему засомневался в том, что в Украине будут перемены, и они повлекут за собой перемены в пост-совке в целом.

Петр Кузнецов вспоминает, как приехал в 2013 в Грузию в составе делегации, где были представители из самых разных европейских стран.

«По завершению мероприятий в один из дней ожидала нас экскурсия. Так вот. Мало того, что водитель на своем автобусе опоздал. Он не просто опоздал он еще и приехал незаправленным. По пути заехал на заправку. Я сидел по правому борту и смотрел в окно. Вставил водитель пистолет в бензобак, заправляется, трындит с кем-то и просто так закуривает... А из окон с правого борта смотрят на него немцы там, шведы, голландцы какие-то, поляки и белорусы с украинцами.

А я сидел и думал: вот эти ребята продвинулись на пути интеграции с ЕС дальше, чем мы? Ну, да, продвинулись, чего уж», - пишет активист в Фейсбуке и продолжает:

Читаю я теперь новости с Украины.

Там закуривают в государственном масштабе.

У них там курят вообще неплохо. У них там приняли бывшего президента одной независимой и очень курящей страны, находившегося в международном розыске.

Дали ему гражданство.

На должность произвели.

Гражданства лишили. Но, при этом, что немаловажно, гражданином он от этого быть не перестал.

Он спокойно проходит охраняемую вооруженными людьми границу - и все у него ОК.

Его не может взять главная спецслужба страны. Точнее, может взять, но не может удержать.

Он, если бы даже был он золотой, но он, иностранец, становится во главе борьбы с законно (как это ни смешно) избранной властью. Будучи иностранцем. Не происхождения какого-нибудь, но тут родившийся там и образование получивший, ну а просто и явно - политический гастарбайтер. Свергает местную власть.

Если я ошибаюсь, и это называется иначе, чем failed state, поправьте меня.

Мне Саакашвили, если так-то, по-честному, всегда был симпатичен. Он мне и сейчас симпатичен. Может быть, даже, особенно симпатичен.

Но мне и Украина была симпатична всегда. Она мне и сейчас симпатична.

Я только теперь засомневался, что, вот, мечты о том, что в Украине будут перемены, и они повлекут за собой перемены в пост-совке в целом, были хотя бы в малейшей степени обоснованы.

Получается пока что, как ни крути, такой, симпатичный failed state.

И, да, эти парни тоже намного дальше нас продвинулись по пути интеграции с ЕС.

Только, что-то мне подсказывает, что рассуждения некоторых экспертов о том, что Беларусь, в случае наличия желания, сможет пройти этот путь в разы быстрее - вполне себе даже о чем».

Байнет: «Может, надо бы Саакашвили в Беларусь хоть на годик пригласить?»

 
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