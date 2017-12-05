С учителей сняли скандальную обязанность собирать анализы кала у учащихся

Сбор анализов кала у учащихся учителями отменили. Как стало известно Еврорадио, по крайней мере, в одной школе такую обязанность с педагогов сняли.

В комитете по образованию Мингорисполкома ситуацию после бурного обсуждения в социальных сетях и СМИ подняли на планёрке.

Фото netparazitam.ru

— В понедельник мы провели планёрку, где было сказано, что нужно обратить внимание на учреждения образования, где собирали анализы. Учреждения образования должны заниматься образованием, а анализами должны заниматься учреждения здравоохранения, — отвечают в комитете по образованию Мингорисполкома.

О сборе анализов кала у учащихся некоторых столичных школ стало известно из социальных сетей через репетитора Евгения Ливянта.

Фото документа со страницы Евгения Ливянта в facebook

Он и писательница Евгения Пастернак ведут переписку и проводят встречи с Минобразования по поводу излишней бумажной работы у учителей, так как последние, как известно, собирают макулатуру, контролируют вступление детей в спортивные кружки, а ещё и выписывают госиздания. Причём, если сбор кала проходит в Центральном районе, то сбор макулатуры в Советском.

Скрин с сайта столичной гимназии

— Для меня новость, что каждый район-то там про себя решает, что собирать, — возмущается писательница Евгения Пастернак, которая провела уже несколько встреч с чиновниками. — Минобразования, кажется, ничем не управляет, не занимается образованием. А рулят всем местные исполкомы. Значит, нужно разговаривать с чиновниками. Потому что я не понимаю структуры, не понимаю, кто на кого влияет, ведь районов много. По идее, нужно выходить на городские районные управления и встречаться с чиновниками там.

Если сбор кала отменили, то подписка на госиздания учителям нужна, считают в Комитете по образованию Мингорисполкома.

— Подписка — это комплектация библиотек. Если у нас есть «Настаўніцкая», то это же газета для педагогов. На библиотеку нужно выписывать экземпляр. Если учителю необходимо, то он может сам на себя выписать газету. Но учителю нужно этими изданиями пользоваться в своей работе, нужен только разумный подход. Мы же не говорим, что все должны пойти и выписать, — добавляют в комитете по образованию.

Помимо сбора кала, подписки на госиздания, учителя в разные времена обеспечивали уборку «Чижовка-арены», а потом наполняли её своими учениками во время хоккея, вели план по сохранности учебников, контролировали жилищные условия учеников, смотрели, как они питаются в школе. И всё это инициатива местных чиновников от образования.

В Министерстве образования уже несколько лет говорят, что педагогов нужно освобождать от излишней нагрузки несвойственной их специальности, а в новом кодексе «Об образовании», обсуждение которого, кстати, перенесли, собирались даже прописать, что должен делать учитель, а что нет.