.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Генпрокуратура Украины опубликовала запись разговора Саакашвили с бизнесменом, который якобы оплатил его акции протеста
МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018
Министр архитектуры рассказал, как решил свой квартирный вопрос
С учителей сняли скандальную обязанность собирать анализы кала у учащихся
В Минске легковушка снесла остановку
Жителя Гродно оштрафовали за неприличный жест в адрес пограничников
В России семилетние мальчики получили повестки в военкомат. Фотофакт
Цифра дня. Как вырос внешний госдолг со времени последних выборов президента
Почему белоруски отказываются рожать «за себя и за другую женщину»
На Чижовский рынок повесили новый прайс
До пятницы сохранится неустойчивая погода: мокрый снег и плюсовая температура
СМИ назвали лучшие сериалы года
«Господи, они его вырвали! С ума сойти можно»
Оглашен приговор промышленным шпионам из Бреста, которые хотели продать секрет дорожной краски
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Чиж сыграл в хоккей против Лукашенко, после матча Дробыш попал в больницу
Что сказал Депардье, попробовав белорусское шампанское
«В заборе нет ни одного пулевого отверстия». Могилевчане считают ограбление банка инсценировкой
Как ведущая, назвавшая Беларусь «гулящей женой», вела выпуск новостей при штрейкбрехерах
«Как только чиновники начинают думать о народе, тому хана. Народ, умоляй, чтобы о тебе не думали»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Когда Беларусь стала самостоятельной, эти архивы срочно уничтожали: вдруг бы Позняк пришел к власти?»
Антон Орехъ: Медведев танцует
Психолог: «Мамочки, у вас есть в жизни не только дети. Жизнь продолжается!»
Даже на ремонт туалетов. На что школы собирают с родителей деньги?
Как власти саботируют решение важнейшего для белорусов квартирного вопроса
«Но, боже, как их замолчать заставить!»
Ерофеев: «Мы сами-то чернее чёрного»
Заико: «Там, где скрытые коммунисты находятся у руля, люди всегда живут бедно»
Дети за деньги
Што такое крыптавалюты і як яны мяняюць свет?
«Таких руководителей, как Ладутько, нужно увольнять без права пожизненно прикасаться к госсобственности»
Как Русый белорусов удивил. «Где доярки, на лексусах разъезжающие?»
В письме «фрау А» поставлена точка: «У Лукашенко поменялось настроение»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Рынок, на который обратил внимание Лукашенко
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Как советская авиация бомбила финские города, а людям говорили, что сбрасывают гуманитарную помощь
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»
Два фото. Как Лукашенко из народного президента превратился в президента без народа
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
05.12.2017
Артем Мартынович, Еврорадио
С учителей сняли скандальную обязанность собирать анализы кала у учащихся

Сбор анализов кала у учащихся учителями отменили. Как стало известно Еврорадио, по крайней мере, в одной школе такую обязанность с педагогов сняли.

В комитете по образованию Мингорисполкома ситуацию после бурного обсуждения в социальных сетях и СМИ подняли на планёрке.

Фото netparazitam.ru

— В понедельник мы провели планёрку, где было сказано, что нужно обратить внимание на учреждения образования, где собирали анализы. Учреждения образования должны заниматься образованием, а анализами должны заниматься учреждения здравоохранения, — отвечают в комитете по образованию Мингорисполкома.

О сборе анализов кала у учащихся некоторых столичных школ стало известно из социальных сетей через репетитора Евгения Ливянта.

Фото документа со страницы Евгения Ливянта в facebook

Он и писательница Евгения Пастернак ведут переписку и проводят встречи с Минобразования по поводу излишней бумажной работы у учителей, так как последние, как известно, собирают макулатуру, контролируют вступление детей в спортивные кружки, а ещё и выписывают госиздания. Причём, если сбор кала проходит в Центральном районе, то сбор макулатуры в Советском.

Скрин с сайта столичной гимназии

— Для меня новость, что каждый район-то там про себя решает, что собирать, — возмущается писательница Евгения Пастернак, которая провела уже несколько встреч с чиновниками. — Минобразования, кажется, ничем не управляет, не занимается образованием. А рулят всем местные исполкомы. Значит, нужно разговаривать с чиновниками. Потому что я не понимаю структуры, не понимаю, кто на кого влияет, ведь районов много. По идее, нужно выходить на городские районные управления и встречаться с чиновниками там.

Если сбор кала отменили, то подписка на госиздания учителям нужна, считают в Комитете по образованию Мингорисполкома.

— Подписка — это комплектация библиотек. Если у нас есть «Настаўніцкая», то это же газета для педагогов. На библиотеку нужно выписывать экземпляр. Если учителю необходимо, то он может сам на себя выписать газету. Но учителю нужно этими изданиями пользоваться в своей работе, нужен только разумный подход. Мы же не говорим, что все должны пойти и выписать, — добавляют в комитете по образованию.

Помимо сбора кала, подписки на госиздания, учителя в разные времена обеспечивали уборку «Чижовка-арены», а потом наполняли её своими учениками во время хоккея, вели план по сохранности учебников, контролировали жилищные условия учеников, смотрели, как они питаются в школе. И всё это инициатива местных чиновников от образования.

В Министерстве образования уже несколько лет говорят, что педагогов нужно освобождать от излишней нагрузки несвойственной их специальности, а в новом кодексе «Об образовании», обсуждение которого, кстати, перенесли, собирались даже прописать, что должен делать учитель, а что нет.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Байнет: «Может, надо бы Саакашвили в Беларусь хоть на годик пригласить?»
«В Украине закуривают в государственном масштабе»
Глас народа: «Многие подсаживаются на кредитную иглу, ведь есть нужно каждый день»
Невеселые картинки. 5 фактов про президентскую клинику на фоне других медучреждений
Отличный рецепт от Чичваркина, как избежать одурачивания
Один день Саакашвили в семи фотографиях
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY