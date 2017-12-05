Один день Саакашвили в семи фотографиях

Как устроена реальная политика в Украине: обыск в квартире — задержание на крыше — спасение из автозака — майдан на главной площади.

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Рано утром 5 декабря на киевскую квартиру Михаила Саакашвили приехали оперативники СБУ, уполномоченные генпрокуратурой на обыск. Политика, на днях устроившего Марш за импичмент Петру Порошенко, обвинили в попытке захвата власти в стране.

Соратники Михаила Саакашвили успели предупредить сторонников: их призвали собираться у дома политика как можно быстрее. Сам Саакашвили забрался на крышу здания, откуда обратился к людям с короткой речью о том, что дело в его отношении — грубая фальшивка: якобы Киев и лично Порошенко захотел таким образом устранить политического оппонента.

Здесь же, на крыше дома, Саакашвили был закован в наручниками СБУ. Его собирались доставить в прокуратуру для допроса.

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Когда спецназ СБУ усадил Саакашвили в машину, улица уже была перекрыта: сторонники политика разобрали часть брусчатки Костельной улицы и сами встали поперек дороги.

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К этому времени становятся известны новые подробности «дела Саакашвили»: у следствия якобы есть сведения, подтверждающие финансирование акций Саакшвили близким Януковичу бизнесменом Курченко.

А в центре Киева начались беспорядки.

Сторонники Михаила Саакашвили окружили автомобиль с политиком и стали силой прорываться сквозь полицейское оцепление. Полиция применила слезоточивый газ...

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...но это не остановило протестующих. Через три часа им удалось вскрыть заблокированный фургон СБУ и вытащить Михаила Саакашвили на свободу. Политик был в наручнике.

Фото Reuters

Фото Reuters

Получив свободу, Михаил Саакашвили сразу объявил «поход на Раду», где на митинге призвал сторонников собираться для начала процедуру импичмента президента Порошенко. Отставки, по мнению Саакашвили, заслуживали и инициаторы его задержания: генпрокурор Луценко и руководство СБУ, аргументы которых политик назвал «фейковыми».

«Господи, они его вырвали! С ума сойти можно»

На пресс-конференции генпрокурор Юрий Луценко пообещал сделать все возможное для задержания Саакашвили и предложил самому политику явиться на допрос в среду, в 9:00 к следователю.

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На момент публикации этого материала Саакашвили все еще высутпал у Рады.

Байнет: «Может, надо бы Саакашвили в Беларусь хоть на годик пригласить?»