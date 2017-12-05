В Минске легковушка снесла остановку

Авария произошла 5 декабря в 11.50. Пострадавших нет.

Фото ОГАИ Московского района

«36-летний водитель легковой Skoda двигался по ул.Цеткин со стороны площади Мясникова в сторону площади Богушевича. Неожиданно машина вошла в неуправляемый занос и врезалась в остановочный пункт. Пострадавших нет», - рассказала БЕЛТА старший инспектор ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

Водитель был трезв. Машина принадлежит предприятию и была на зимней резине.