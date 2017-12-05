Жителя Гродно оштрафовали за неприличный жест в адрес пограничников

За оскорбление пограничника при исполнении суд оштрафовал жителя Гродно на Br690.

Гродненец оказался в пограничной зоне неподалеку от населенного пункта Поречье. Сотрудники органов пограничной службы, выполняя свои должностные обязанности, проверили у мужчины документы, чем вызвали его недовольство.

«Выражая своё пренебрежение к требованиям пограничников, он показал неприличный жест. В отношении мужчины был начат административный процесс по ст.23.5 КоАП (оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий)», - рассказали БЕЛТА в Гродненской пограничной группе.