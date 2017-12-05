Ярослав Романчук о национальной черте — финансовом невежестве.

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«Большинство белорусов ведут себя как персонаж из известного анекдота, - написал экономист в Фейсбуке и продолжил:

В городе было сильное наводнение. Один человек сидел на крыше своего домика и молился о спасении. К нему подплыла лодка спасателей, и они предложили ему залезть в лодку.

— О нет, последовал ответ. Я верю, что Бог спасёт меня.

Вскоре человек услышал над собой рокот вертолета. К нему спустили лестницу и предлагали подняться.

— Да нет, — закричал человек, Бог спасёт меня!

Вскоре вода скрыла крышу и человек утонул. Когда он предстал пред Богом, он спросил:

— Как же так, я верил, Бог, что ты спасёшь меня, а ты меня не спас?

Бог ответил ему: Я за тобой лодку посылал, ты не захотел спастись. Потом я вертолёт послал, ты опять отказался, что же ты ещё возмущаешься?»

Как отметил Романчук, белорусские домашние хозяйства уделяют большое внимание закаткам, посадкам, грибочкам и ягодкам. Люди могут часами обсуждать рецепты блюд, выставлять их в социальные сети. Они тратят много времени на то, чтобы просматривать подобные фото, ставить лайки, делать перепосты.

По мнению эксперта, нет ничего плохого в такого рода увлечениях.

«Дело в приоритетах и интересах семей. Благополучие на закатках/дачах/грибочках не построишь. Важно инвестировать время и внимание в изучение финансов, сути денег и того, как сделать так, чтобы сбережения приносили реальный доход, а не сгорали в чреве банков и пустого пенсионного фонда.

За 25 лет государство убедило всех в одной простой истине. Управлять деньгами людей, делать долгосрочные инвестиции, чтобы на старость иметь денежную подушку безопасности государство не умеет. Поэтому люди должны, просто обязаны взять свои финансы в свои руки.

Парадокс в том, что домашние хозяйства никогда не надеялись на распорядителей чужого (политиков и чиновников), чтобы те позаботились об их дачах/огородах, закатках/соленьях. При этом они продолжают уповать на государство в управлении и распоряжении их деньгами, в том числе пенсионными. Это как если человек до хрипоты в голосе будет отстаивать перед чиновниками своё право разместить на своём балконе горшок с цветами, а при этом отдаст им же ключи от квартиры, где деньги лежат, со словами: «Пользуйтесь, я вам доверяю».

Финансовое невежество – это бич белорусов, — заключает Ярослав Романчук. — Пахать десятилетиями, не видеть света белого, чтобы потом отдать накопленное в руки финтифлюхтеров и швондепоперов? А потом, когда выяснится, что пенсия — это слёзы, приговаривать: «А, можа, так и трэба?»