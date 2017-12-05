В России семилетние мальчики получили повестки в военкомат. Фотофакт

Три ученика младших классов, которые учатся в одной из школ города Уссурийска, получили повестки с требованием явиться в военкомат для постановки на воинский учет.

Фотографии одной из таких повесток, а также свидетельства о рождении потенциального «призывника» были опубликованы в Инстаграме.

Как пишет издание ИА Приморье24, в местном комиссариате ситуацию объяснили технической ошибкой: вызовы были составлены на основании списков, предоставленных подразделением Уссурийской городской центральной больницы.

Дедушка одного из мальчиков написал в соцсетях, что все-таки посетит военкомат: «Внуку 7 лет от роду, 2-й класс. Сходим, а то запишут в уклонисты».