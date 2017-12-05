Цифра дня. Как вырос внешний госдолг со времени последних выборов президента

Одним из предвыборных обещаний Лукашенко было сокращение госдолга.

$ 4 175 600 000 — на такую сумму вырос внешний государственный долг Беларуси со времени последних президентских выборов (октябрь 2015 года). На 1 ноября 2017 года внешний государственный долг составил 16,6 млрд. долларов.

Из предвыборной программы-2015 кандидата в президенты А.Г. Лукашенко:

«Сокращение внешнего государственного долга. Мы не должны перекладывать наши долги на будущие поколения».

За время, прошедшее после этого обещания, каждый белорус стал должен на 440 долларов больше.