Почему белоруски отказываются рожать «за себя и за другую женщину»

Что мешает семьям растить желанных детей.

В Минске представили предварительные итоги уникального социологического исследования «Беларусь: формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях». Опрос проходил в мае-ноябре 2017 года во всех регионах страны. В нем приняли участие более 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 79 лет. Вопросов — более сотни практически обо всех аспектах жизни человека.

Рожать некому, но все равно придется?

По прогнозам демографов, к 2050 году в 143 странах мира будет один ребенок на одну женщину. Проблемы с рождаемостью особенно характерны для стран Европы, и Беларусь, как отметила во время презентации исследования начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Лариса Бельская, «попадает в этот же тренд».

В детородный возраст вступают сейчас те, кто родился в начале 2000-х годов.

— А тогда была демографическая яма и уровень рождаемости так и выглядел: один ребенок на одну женщину, — напоминает Ольга Терещенко, профессор факультета философии и социальных наук БГУ.

Рожать просто некому. Однако заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак надеется, что эту проблему можно решить.

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