На Чижовский рынок повесили новый прайс

Цена объекта выросла более чем в два раза.

Новый конкурс по продаже государственного предприятия «Чижовский рынок» как имущественного комплекса запланирован на 28 декабря сообщает сайт Мингорисполкома.

Заявления на участие в конкурсе Мингорисполком принимает по 15 декабря включительно.

Впервые торги по продаже объекта, находящегося в собственности города, назначались на декабрь 2014 года. Тогда основным условием реализации рынка называлось строительство на его месте многофункционального торгового комплекса.

Начальная цена продажи Чижовского рынка определена по рыночной стоимости и составляет 3 млн 931 тыс. рублей. По сравнению с декабрем 2014-го цена объекта выросла более чем в два раза.