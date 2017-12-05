Байнет: «Может, надо бы Саакашвили в Беларусь хоть на годик пригласить?»

«Салідарнасць» собрала реакцию белорусов на события в Киеве.

5 декабря в Киеве был задержан, а затем вырван сторонниками из микроавтубуса силовиков экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили. В квартире политика был проведен обыск, сам он попытался скрыться на крыше, пригрозив спрыгнуть с высоты.

Новости из Киева не оставили равнодушными белорусов. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор мнений пользователей соцсетей и участников форумов.

Andrzej Poczobut

«Феерическое маски-шоу в Киеве. С Саакашвили скучно не бывает. Это давно известно. Кто прав? Кто виноват? Я уже заблудился в тонкостях украинской политики. Только поверить, что Саакашвили был в союзе с Януковичем уж о-ооочень тяжело».

Ганна Шапуцька

«СБУ ломіцца ў кватэру Саакашвілі. Не спадабалася Парашэнка, што 3 снежня тысячы і тысячы людзей выйшлі на акцыю Імпічмент. Жадаю Саакашвілі трымацца. Мужны чалавек».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Может, надо бы Саакашвили в Беларусь хоть на годик пригласить? Надо же кому-то хотя бы слегка взболтнуть муть в застоявшемся хрустальном сосуде?»

«Весело они там живут».

«Какой бедлам у соседей, вот у нас все тихо, стабильно, даже мертвецы завидуют».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Парашэнка ўладу проста так не аддасць».

«О как! Он репетировал роль Карлсона и выходил на крышу? А варенье откуда было – от фрекен Бок Путина?»

«Пятро зусім з даху з’ехаў. Саакашвілі і так стаў папулярны пасля пазбаўлення грамадзянства, а зараз увогуле стане галоўным палітыкам. Расійская прапаганда, дарэчы, на баку Парашэнкі».