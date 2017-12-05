До пятницы сохранится неустойчивая погода: мокрый снег и плюсовая температура

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

6 декабря облачно, днем с прояснениями. На большей части территории пройдут мокрый снег и дождь. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -5..+1°С, во второй половине дня повысится до 0..+4°С, по юго-западу Брестской области составит +5..+6°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

7 декабря ночью преимущественно по юго-западной половине, днем во многих районах Беларуси пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -2..+4°С; в юго-западных районах ночью +1..+5°С, днем +5..+7°С.

8 декабря ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем 0..+6°С.