На улицах украинской столицы произошли стычки сторонников экс-президента Грузии с силовиками.

Михеил Саакашвили. Фото Reuters

5 декабря в киевской квартире лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили прошел обыск. Об этом заявил его соратник Давид Сакварелидзе, сообщает УНИАН.

Квартира политика находится на улице Костельной, что недалеко от Майдана Независимости. Сам Сааашвили в момент обыска находился на крыше 8-этажного дома, угрожая спрыгнуть с высоты, если к нему кто-то прикоснется.

Позже политик был задержан силовиками, которые стащили его с крыши.

Саакашвили на крыше 8-этажного дома. Фото УНИАН

Фото Reuters

Видео момента задержания Саакашвили на крыше дома на Костельной появилось в сети. На нем видно, как силовики сцепились руками, чтобы не упасть с высоты. Экс-президент Грузии сопротивлялся задержанию:

Через некоторое время активисты сломали двери в микроавтобусе и освободили «Мишу», у которого на одной руке были закреплены наручники. Саакашвили попросил киевлян выйти на Майдан, чтобы начать процесс избавления Украины от Порошенко.

- Господи, они его вырвали! С ума сойти можно, - прокомментировала у себя в Facebook российский обозреватель Елена Рыковцева.

Официально

Как сообщила пресс-служба Службы безапостности Украины, задержание Михеила Саакашвили провели сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой.

«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины, задержали по месту жительства в Киеве Михаила Саакашвили», — сообщили в СБУ.

Бруківка та імпічмент. Люди повстали на захист Саакашвілі. pic.twitter.com/0zb6Otn0s0 — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 5 декабря 2017 г.

Как отмечает «Украинская правда», обыск в квартире Саакашвили проводили с привлечением спецподразделения «Альфа». Украинская Генпрокуратура завела уголовное дело в отношении бежавших из страны политиков, которые могли финансировать его акции протеста.

Днем под домом экс-президента Грузии собрались его сторонники. Они попытались забокировать путь автомобилю с задержанным. Произошли стычки с силовиками. В ход пошли петарды и дымовые шашки, один из активистов попытался поджечь себя. Есть пострадавшие с обеих с сторон.

Фото Евгений Руденко, «Украинская правда»

Напомним, 3 декабря в Киеве прошел «Марш за импичмент» президента Украины Петра Порошенко, организованый экс-председателем Одесской областной администрации Михеилом Саакашвили. По даным украинских СМИ, на него собрались около 3000 участников.

Как сообщает ВВС, у Саакашвили есть разрешение на пребывание на Украине до декабря, оно было выдано миграционной службой страны.

Ранее его лишили гражданства Украины, он подал заявление о предоставлении политического убежища, однако власти Украины отказались предоставить ему статус беженца.