Фотожабы: «Хоспади, а разговоров-то было»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Кто и как делал «боевиков» из фигурантов дела «Белого легиона»

Министр труда – зарплату нужно заработать

Как Байнет отреагировал на очередной приезд в Минск Жерара Депардье

Заокеанский «друг Беларуси» анонсировал создание криптовалюты «Петро»

Антон Орехъ: Медведев танцует

И более подробно к новостям из России. Без комментариев

Дизайнер Андрей Куликов из Воронежа нарисовал актуальный календарь на 2018 год — по китайскому календарю это год желтой земляной собаки

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«Я как директор завода заявляю, что у нас нормально с радиацией»