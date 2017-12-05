Фотожабы: «Хоспади, а разговоров-то было»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Кто и как делал «боевиков» из фигурантов дела «Белого легиона»
Министр труда – зарплату нужно заработать
Как Байнет отреагировал на очередной приезд в Минск Жерара Депардье
Заокеанский «друг Беларуси» анонсировал создание криптовалюты «Петро»
Антон Орехъ: Медведев танцует
И более подробно к новостям из России. Без комментариев
Дизайнер Андрей Куликов из Воронежа нарисовал актуальный календарь на 2018 год — по китайскому календарю это год желтой земляной собаки
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«Я как директор завода заявляю, что у нас нормально с радиацией»
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