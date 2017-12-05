Глас народа: «Многие подсаживаются на кредитную иглу, ведь есть нужно каждый день»

Несколько историй о том, что заставляет белорусов пользоваться картами рассрочки.

С начала года объем потребительских кредитов, выданных населению, увеличился на 1 млрд рублей, заявили в Нацбанке. По мнению экспертов, в случае падения экономики и не подтверждения позитивных прогнозов у многих людей начнутся проблемы с выплатой кредитов.

Что же заставляет белорусов брать потребительские кредиты. «Салiдарнасць» попыталась разобраться с помощью нескольких историй наших читателей.

Сергей из Минска несколько лет пользуется картой рассрочки «Халва».

— Это популярный кредит у тех, кто не может похвастаться высокими зарплатами. Главным образом потому, что с этой картой можно купить в рассрочку не только, к примеру, мебель, но и обыкновенные продукты в магазине. Многие подсаживаются на эту иглу, ведь есть нужно каждый день. Вот люди и набирают на карту столько, что к концу месяца возникают проблемы с восполнением баланса.

По словам Сергея, пользование кредитом стало для него вынужденной мерой:

— Если бы на тот момент у меня была нормальная зарплата — ни за что бы не ввязался во все это. Но детей нужно одевать и кормить…

Наталья живет в Минском районе. До сих пор ее семья не испытывала потребности в кредитах. Но когда пришло время ремонта, она задумалась о покупке кухни в рассрочку.

— Оформила карту «Магнит». Главным образом для крупных покупок. Но пока что пользуюсь для расчета за доставку из супермаркетов. Посчитала, что в таком случае ничего не теряю.

А вот с покупкой кухни собеседница решила повременить:

— Оказалось, что купить сразу будет выгоднее, так как использование карты потребует существенной доплаты.

Федынич: «Люди берут эти кредиты от безысходности»

Председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич считает, что с помощью системы потребительских кредитов государство пытается расшевелить потребительский спрос и поддержать торговлю:

— У людей просели доходы и они перестали покупать, как раньше.

По мнению профсоюзного лидера, белорусы берут потребительские кредиты от безысходности:

— Если бы у человека была необходимая свободная сумма для покупки, то он вряд ли бы пошел в банк. А так денег у многих нет, а покупать те или иные вещи все равно нужно.

Глава независимого профсоюза РЭП считает, что риск возникновения проблем с банком есть всегда:

— Помните, с какими проблемами пару лет назад столкнулись люди, взявшие в свое время валютный кредит? Многие до сих пор не могут рассчитаться.