Витебский маляр отучивал сожительницу от алкоголя, заперев в погребе

Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Маляра одного из местных госпредприятий не устраивало, что гражданская супруга злоупотребляет алкоголем. На этой почве часто возникали скандалы. В январе нынешнего года его гражданская супруга, выпив спиртного в гостях у подруги, осталась там ночевать. Вернулась наутро, когда «муж» был на работе, и легла спать, делится Бизнес-портал Витебска.

Днем мужчина пришел домой на обед. Увидев спящую сожительницу, разбудил ее. А дальше, предъявляя претензии из-за того, что она не ночевала дома, с угрозами приказал залезть в погреб (дело происходило в частном одноэтажном доме). После чего забил люк гвоздями. В холодном погребе без верхней одежды в январе женщина находилась с двух часов дня до одиннадцати вечера, пока «воспитатель» ее не выпустил.

На следующее утро женщина отправилась жить к подруге, о чем не стала предупреждать.

В марте, будучи в магазине «Евроопт», женщина случайно встретила своего бывшего сожителя. Он предложил ей выйти на улицу, чтобы поговорить. Та согласилась. На улице маляр предложил сесть к нему в машину под предлогом съездить в дом, где раньше вместе жили, за ее вещами, пообещав помочь их перевезти.

— Во время движения в автомобиле мужчина пытался выяснить у потерпевшей, где и с кем она жила в последнее время, — рассказала витебскому порталу прокурор отдела Витебской областной прокуратуры Виктория Хроль. — Говорил очень грубо. Стал угрожать избиением. Женщина призналась, назвав адрес, где она жила с другом и его родственниками. Дальше, маляр, доехав до Мазурино, приказал ей выходить из машины. После чего нанес женщине около 20 ударов. Запихнув потерпевшую в багажник авто, поехал по названному адресу. Приехав, постучал в дом. Открыла пожилая женщина (мать друга потерпевшей). Обвиняемый стал на повышенных тонах выяснять у нее, действительно ли его бывшая гражданская жена жила тут. Узнав, что жила лишь две недели, метнулся к машине. Открыл багажник, и начал спрашивать у потерпевшей, где она была все остальное время. Видя, все эти разборки и женщину в багажнике, очевидцы происходящего вызвали милицию.