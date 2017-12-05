Оглашен приговор промышленным шпионам из Бреста, которые хотели продать секрет дорожной краски

Их обвиняли в коммерческом шпионаже и покушении на дачу взятки в крупном размере.

Мужчинам назначили два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и 400 базовых штрафа — именно столько запрашивала прокуратура, сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Татьяна Цибуля.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Обвиняемые хотели получить сведения о производстве элемента краски дорожной разметки, который является коммерческой тайной СООО «СТиМ Брест». Для этого они пытались уговорить одного из работников фирмы передать им эти сведения за взятку в 5 тысяч долларов. Полученные сведения подозреваемые собирались перепродать иностранцу за 1 миллион российских рублей для использования в коммерческой деятельности.

С бизнесменом у них была предварительная договоренность. Мужчин задержали при попытке передачи взятки сотрудники 6-го управления ГУБОПиК МВД по Брестской области.