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Общество
05.12.2017
Анна Снежкина
Отличный рецепт от Чичваркина, как избежать одурачивания

Опальный российский предприниматель, живущий в Лондоне, рассказал, при каких гарантиях нынешней власти под руководством Путина вернется на родину.   

Ни при каких. И пояснил в эфире Эха Москвы почему.

― Он врун, ему нельзя верить. Он обманул 140 миллионов человек много, много десятков раз. Как можно верить гарантиям этого человека? Они одурачены. Он профессиональный врун, его учили этому в школе КГБ. Одурачивать, манипулировать людьми.

― Рецепт от Евгения Чичваркина, чтобы избежать этих манипуляций, этого одурачивания?

― Разбить телевизор кувалдой. Не монитор, а телевизор.

Также в радиоэфире экс-владелец «Евросети» еще раз высказался, что думает о потенциальном выдвижении на президентский пост Ксении Собчак ― бывшей подруги и единомышленницы, которую ранее принимал в Лондоне, но после ее объявления о «президентских» намерениях прямым текстом публично послал на три буквы.

― На данный момент, если Навального не допустят до выборов, то это не выборы, а операция «Прикрытие», потому что все остальные – абсолютно договорные фигуры, все остальные – это чистая клоунада, выстроенная, чтобы Путин был легитимным.

Понятно, что эти все старые перечники, они абсолютно никто, они делают ровно то, что им говорят. Единственный, кто еще не научился их нормально слушаться, видимо, полноценно – это Собчак, но и то, она делает, наверное, на 90% то, что ей нужно делать.

У всех советских людей есть самостопы, и все в них живут, и они ровно пляшут под дудку, чтобы сделать этот хайп, эту игру вокруг избрания Путина, внести его на последний, ну, я практический уверен, что это его последний срок. Оттуда его вынесут уже, так или иначе, вперед ногами, насильно или с оркестром, я не знаю, но у меня есть чувство.  

 
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