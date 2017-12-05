Аналитик: «Если экономика вдруг ляжет, а позитивные прогнозы не оправдаются, начнутся проблемы с выплатой кредитов»

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Превратится ли кредитный бум среди белорусов в кредитную петлю?

Согласно статистике Нацбанка, население Беларуси должно банкам внушительную сумму. Только с начала года объем потребительских кредитов, выданных населению, увеличился на 1 млрд рублей. В целом же общая задолженность населения по этому виду кредитования на начало декабря составила 2,7 млрд рублей.

С чем связана такая кредитная активность белорусов?

Финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха считает, что такая тенденция обусловлена сочетанием нескольких факторов.

– Во-первых, кредиты стали дешевле: процентные ставки снизились – соответственно для населения стали доступнее, – отмечает эксперт.

Во-вторых, реальные денежные доходы населения «стагнируют с учетом годовых темпов инфляции».

– В этой ситуации логично, что люди используют кредиты для совершения покупок, – объясняет аналитик.

Третья причина, которая может объяснять кредитный бум в Беларуси, связана с тем, что «для отдельных групп заемщиков такое поведение связано с улучшением экономических ожиданий: ускорения экономического роста и повышения зарплат».

Также одной из веских причин может быть распространение в Беларуси так называемых карт рассрочки, которые позволяют пользоваться деньгами банков для оплаты повседневных покупок.

Продолжение прогноза, а также мнение другого эксперта читайте здесь

 
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