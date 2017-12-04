Почему народ радуется вождям, которые говорят, что ничего менять не надо

Старые приятели, журналист Игорь Свинаренко и бывший российский вице-премьер Альфред Кох, в свое время написавшие нашумевшую книгу «Ящик водки», вернулись к формату публичного диалога.

Во второй части беседы, опубликованной на «Полит.Ру», солировал экс-чиновник, ныне переехавший на ПМЖ в Германию. Предлагаем вниманию читателей «Салідарнасці» избранные фрагменты.

Альфред Кох: У всякой нации существуют духовные силы, которые не бесконечны. Россия себя так тратила весь XX век, что на сегодняшний день сил, которые требуются от нации для того, чтобы преодолеть препятствия и решить проблемы, которые есть внутри и вовне неё – нет. Она этими силами уже не располагает. Настолько она обескровлена!

Она ставила над собой столько всевозможных социальных экспериментов, так она себя мелкой расческой разреживала, что действительно очень мало осталось пассионарных людей. Людей, которые готовы суетиться как-то, жертвовать собой. Посмотри на Навального! Таких, как он – единицы. Единицы!

Люди устали, изверились. В этом причина того, что они мирятся с этим диким путинским режимом. Который даже не дает себе труд нравиться и просто открыто издевается над здравым смыслом. Какие-то ценности православные, консервативные они пытаются пропагандировать, а сами разводятся, сводятся, дети чуть ли не в золотых мерседесах катаются, за границей живут, яхты, самолёты.

Сталин проповедовал какой-то нарочитый аскетизм... Но они тогда хотя бы внешне какую-то скромность демонстрировали: сапоги, гимнастерки, френчи... Дети в военные училища шли. «Я фельдмаршала на лейтенанта не меняю» и т.д.

Игорь Свинаренко: Да, это была игра такая серьезная.

Альфред Кох: А теперь – ну, что это такое? Какие дворцы Димона разоблачили! Как по генпрокурору Чайке и его сыновьям прошлись! А никто из них даже не удосужился ничего ответить своим критикам. Просто полный игнор. А пипл – хавает.

Игорь Свинаренко: Демократия – это как раз когда пипл хавает.

Альфред Кох: А почему хавает? Потому что сил нету. Народ чувствует, что все равно уже ничего у него сделать не получится. Где взять эти силы? Вот, я взмахнул волшебной палочкой – и либералы пришли к власти. Навальный на белом коне въезжает в Кремль – ну, условно.

Игорь Свинаренко: Условно-досрочно.

Альфред Кох: Но я вижу, что у народа нет сил. Даже если он сбросит Путина и изберет себе Навального президентом – у него нет сил сделать то, что будет от него требоваться сделать.

А требоваться будет много чего. Огромного, сосредоточенного труда, дисциплины, самоограничения: слишком сильно отстали. Последние пятнадцать лет только дурака валяли. Дуриком перли нефтедоллары. Гуляй рванина... А весь мир (или – почти весь) тем временем рос, развивался, богател…

И теперь – нет сил на новый рывок. А без рывка – будет медленное отставание, скатывание вниз турнирной таблицы...

Россия, для того чтобы попасть в Золотой миллиард, должна сделать над собой некоторое усилие. Усилие в сторону повышения качества человеческого капитала: образование, экономика, совершенно другой уровень производительности труда, другая эффективность государства, социальные институты и так далее. Это вообще-то – огромный труд…

Мне кажется (я могу ошибаться) россияне уже не в состоянии это совершить, будут отставать от основного человечества. Россия в этом году вырастет в лучшем случае на 1%. Ну, на полтора. А мировой ВВП вырастет на 2,5% самое меньшее – и этот разрыв будет увеличиваться.

Оставим в стороне развитые страны, плюс Китай, Индию, Бразилию и т.д. Но даже Африка, за редким исключением, растет быстрее России. Я тут весной был в Танзании. Так там уже много лет рост ВВП минимум 5% в год. А в прошлом году был 7%...

России изменения безусловно нужны. И они всё равно будут. Но у меня есть опасения: в состоянии ли будет народ вынести эти изменения? Не остановится ли он на полпути? Или даже в самом начале? Не испугается ли он, однажды осознав, в какой жопе он находится?

Мы с тобой прекрасно помним этот самый народ в начале 90-х. Все хотели реформ! Чем радикальнее – тем лучше. Но этого запала хватило на пару лет. А потом опять начали верховодить сказочники и провокаторы…

Мне кажется, что у народа есть боязнь изменений. Поэтому он так радуется тем вождям, которые говорят, что все прекрасно и ничего менять не надо.

Когда человек долго всем (включая самого себя, прежде всего) врёт о себе, то потом в какой-то момент ему очень страшно посмотреться в зеркало. Ему страшно, что реальность не будет соответствовать тому образу, который он себе нарисовал.

Вот Россия почему погружается в изоляционизм николаевского образца? Потому что она боится посмотреть на себя со стороны. Сравнить себя с другими народами. И чем дальше, тем больше Россия боится на себя смотреть. Она сама себе врет про себя. Тем тяжелее будет решиться посмотреть на себя. Это процесс самоуничтожения…

Избранное из первой части беседы: почему в России чувствуешь себя как в дурдоме