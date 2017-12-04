Путеводитель по культам личности на постсоветском пространстве

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Политика
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Вячеслав Половинко, Глеб Лиманский, Надежда Мироненко,
Новая газета
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Кому поют самые лучшие песни: Рахмону, Назарбаеву или Бердымухамедову.
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