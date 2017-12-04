В Витебске омоновцы спасли девушку от суицида

Девушка перелезла через перила на мосту и, держась одной рукой за ограждение, собиралась спрыгнуть.

Подробности инцидента БЕЛТА рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Около 12 часов 2 декабря сотрудникам ОМОНа поступило сообщение, что девушка перелезла через перила на мосту Блохина и, держась одной рукой за ограждение, собирается спрыгнуть.

Милиционеры прибыли на место на гражданской машине, чтобы не привлекать внимания. На мосту уже собралась группа прохожих. Переговоры с девушкой пытались вести милиционеры Департамента охраны, но она никак не реагировала на слова.

По мосту с грохотом проехал трамвай, громкий звук заставил девушку обернуться. Сотрудник ОМОНа Николай Кирикович бросился к девушке. Следом подскочили еще два омоновца, и вместе они сняли девушку с перил.

Девушке 25 лет, она была немногословна, не хотела называть своего имени, твердила, что устала от жизни.