Германия едет на автопилоте

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Патрабуецца трэнэр зборнай Беларусі па біятлёне. Заробак — амаль 10 700 даляраў
Коля Лукашенко на льду. Фотофакт
В Витебске омоновцы спасли девушку от суицида
Свергнутого президента Йемена убили бывшие союзники
Почему заставлять детей заучивать факты в век Google вредно для экономики
Олексину отдали торговлю сигаретами
Суд приговорил экс-главу Солигорского района к 8 годам усиленного режима
На фигуранта недавно закрытого «дела патриотов» завели новое уголовное дело
«Не от хорошей жизни». Супруги сняли, как чемпионка-домработница украла деньги
Владимир Соловьев заявил о готовности отправить своих детей воевать в Сирию. «Но отправил в Лондон»
Верш і фота расстралянага беларускага паэта знайшлі ў Японіі
В Ивацевичах забеременела 15-летняя девушка. На будущего отца завели уголовное дело
Лукашенко наградил офицеров учебного центра, где погиб Александр Коржич
Мокрый снег и гололед. Что брать — шапку или зонт?
Белоруска в порыве ревности убила своего парня
В Польше нашли несколько миллионов евро на финансирование «Белсата»
Фотофакт. У белоруса конфисковали на границе раритетный Rolls-Royce за $ 100 тысяч
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что сказал Депардье, попробовав белорусское шампанское
Снято! Доставшаяся Путину блондинка ранее засветилась с Шакутиным и Лукашенко
«Не зевай, честной народ, – Батька девок раздаёт!»
Рынок, на который обратил внимание Лукашенко
Как ведущая, назвавшая Беларусь «гулящей женой», вела выпуск новостей при штрейкбрехерах
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Но, боже, как их замолчать заставить!»
Ерофеев: «Мы сами-то чернее чёрного»
Заико: «Там, где скрытые коммунисты находятся у руля, люди всегда живут бедно»
Дети за деньги
В чем подвох? Деревни в Альпах готовы платить желающим поселиться
Што такое крыптавалюты і як яны мяняюць свет?
«Таких руководителей, как Ладутько, нужно увольнять без права пожизненно прикасаться к госсобственности»
Как Русый белорусов удивил. «Где доярки, на лексусах разъезжающие?»
Латынина: «Гопникам легко противостоять»
В письме «фрау А» поставлена точка: «У Лукашенко поменялось настроение»
Возбуждено уголовное дело по факту гибели в Печах еще одного солдата
Чему Лукашенко стоит поучиться у Назарбаева
Что посоветовал мэр Гданьска Лукашенко
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как советская авиация бомбила финские города, а людям говорили, что сбрасывают гуманитарную помощь
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»
Два фото. Как Лукашенко из народного президента превратился в президента без народа
Революция в мире супермоделей: кто сверг Жизель Бюндхен с трона
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
04.12.2017
Михаил Брошин
Германия едет на автопилоте

Парламентские выборы в Германии состоялись 24 сентября, а вот правительство не сформировано до сих пор. Это стало проблемой для политиков, но не для страны.

Фото Getty Images

Вероятно, после голосования настроение у канцлера ФРГ Ангелы Меркель было умеренно-осенним. Возглавляемый ею блок ХДС/ХСС, набрав 33%, занял первое место с большим отрывом от конкурентов, но всё же по сравнению с предыдущими выборами потерял часть избирателей.

Социал-демократы, являвшиеся партнерами консерваторов по правящей коалиции, заранее объявили, что прекращают «брак по расчету», ибо их ожидания от этого альянса не оправдались. Что ж, дело житейское. Альтернативой для Германии стала не одноименная правопопулистская партия, а союз трёх: ХДС/ХСС, либералов из Свободной демократической партии и «зелёных».

Однако оказалось, что в одну телегу впрячь коня, трепетную лань и еще одну политическую «зверушку» не так уж просто. Переговоры длились неделями, но к желаемому итогу не привели. В конце концов, лидер СВДП Райнер Линднер хлопнул дверью, заявив: «Лучше вообще не править, чем править плохо».

На самом деле, устойчивость такой коалиции, даже если бы её удалось сформировать, вызывала бы большие вопросы. Слишком разнятся интересы консерваторов, либералов и «зелёных». Но политика – это искусство договариваться, а не ставить ультиматумы и обещать «жэстачайшэ» разобраться со всеми. Поэтому Меркель потратила немало времени и сил на то, чтобы уговорить партии, набравшие в разы меньше голосов, чем ХДС/ХСС. На этот раз не получилось.

Что дальше? На повестке дня снова «большая коалиция»: ХДС/ХСС и СДПГ, ранее заявившая, что уходит в оппозицию. Лидер социал-демократов Мартин Шульц объявил, что консультации могут начаться уже на следующей неделе, если это решение поддержит съезд партии.

Поговаривают, что председатель СДПГ сподвиг на этот шаг соратник и министр иностранных дел Зигмар Габриэль, недавно навестивший Минск. Глава внешнеполитического ведомства в разговоре с Мартином Шульцем упирал на ответственность перед Германией: мол, прочие варианты – перевыборы и правительство меньшинства – для страны гораздо хуже.

Впрочем, предполагаемые переговоры (далеко не все социал-демократы поддерживают эту идею) уж точно не будут простыми. Программные установки ХДС/ХСС и СДПГ существенно отличаются, а, значит, прийти к согласию им будет непросто. В общем, новое правительство в Германии ждут не раньше февраля, а то и весной.

Но удивительное дело: политические пертурбации не мешают немцам жить нормальной жизнью. Гораздо более нормальной, чем многим другим народам, существующим в условиях «незыблемой власти».

Руководитель Центра германских исследований института Европы Российской Академии наук Владислав Белов сказал «Газете.Ru», что утверждения о будто бы существующем в Германии политическом кризисе — «однокрутки со стороны СМИ»: «Все партии дееспособны, временное правительство способно выполнять поставленные перед ним задачи — о каком кризисе речь?»

Эксперт полагает, что происходящее нельзя считать «ни глубочайшим, ни жесточайшим, ни кризисом вообще»: «Я бы назвал это политической стабильностью на фоне коалиционной заминки».

Это стало возможным благодаря тому, что в Германии выстроен не персоналистский режим, а довольно эффективная государственная система, позволяющая стране ехать на автопилоте в ситуациях, подобных нынешней.

Почему немцы живут намного лучше белорусов

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:4)
Главное
Чех о Праге: 7 вещей, которые делают ТОЛЬКО туристы!
Путеводитель по культам личности на постсоветском пространстве
Три истории, как вопрос о наследстве рассорил семьи
«Как только чиновники начинают думать о народе, тому хана. Народ, умоляй, чтобы о тебе не думали»
Как с алкоголизацией борются в самых пьющих странах мира – Беларуси, Литве и Польше
Чиж сыграл в хоккей против Лукашенко, после матча Дробыш попал в больницу
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY