Германия едет на автопилоте

Парламентские выборы в Германии состоялись 24 сентября, а вот правительство не сформировано до сих пор. Это стало проблемой для политиков, но не для страны.

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Вероятно, после голосования настроение у канцлера ФРГ Ангелы Меркель было умеренно-осенним. Возглавляемый ею блок ХДС/ХСС, набрав 33%, занял первое место с большим отрывом от конкурентов, но всё же по сравнению с предыдущими выборами потерял часть избирателей.

Социал-демократы, являвшиеся партнерами консерваторов по правящей коалиции, заранее объявили, что прекращают «брак по расчету», ибо их ожидания от этого альянса не оправдались. Что ж, дело житейское. Альтернативой для Германии стала не одноименная правопопулистская партия, а союз трёх: ХДС/ХСС, либералов из Свободной демократической партии и «зелёных».

Однако оказалось, что в одну телегу впрячь коня, трепетную лань и еще одну политическую «зверушку» не так уж просто. Переговоры длились неделями, но к желаемому итогу не привели. В конце концов, лидер СВДП Райнер Линднер хлопнул дверью, заявив: «Лучше вообще не править, чем править плохо».

На самом деле, устойчивость такой коалиции, даже если бы её удалось сформировать, вызывала бы большие вопросы. Слишком разнятся интересы консерваторов, либералов и «зелёных». Но политика – это искусство договариваться, а не ставить ультиматумы и обещать «жэстачайшэ» разобраться со всеми. Поэтому Меркель потратила немало времени и сил на то, чтобы уговорить партии, набравшие в разы меньше голосов, чем ХДС/ХСС. На этот раз не получилось.

Что дальше? На повестке дня снова «большая коалиция»: ХДС/ХСС и СДПГ, ранее заявившая, что уходит в оппозицию. Лидер социал-демократов Мартин Шульц объявил, что консультации могут начаться уже на следующей неделе, если это решение поддержит съезд партии.

Поговаривают, что председатель СДПГ сподвиг на этот шаг соратник и министр иностранных дел Зигмар Габриэль, недавно навестивший Минск. Глава внешнеполитического ведомства в разговоре с Мартином Шульцем упирал на ответственность перед Германией: мол, прочие варианты – перевыборы и правительство меньшинства – для страны гораздо хуже.

Впрочем, предполагаемые переговоры (далеко не все социал-демократы поддерживают эту идею) уж точно не будут простыми. Программные установки ХДС/ХСС и СДПГ существенно отличаются, а, значит, прийти к согласию им будет непросто. В общем, новое правительство в Германии ждут не раньше февраля, а то и весной.

Но удивительное дело: политические пертурбации не мешают немцам жить нормальной жизнью. Гораздо более нормальной, чем многим другим народам, существующим в условиях «незыблемой власти».

Руководитель Центра германских исследований института Европы Российской Академии наук Владислав Белов сказал «Газете.Ru», что утверждения о будто бы существующем в Германии политическом кризисе — «однокрутки со стороны СМИ»: «Все партии дееспособны, временное правительство способно выполнять поставленные перед ним задачи — о каком кризисе речь?»

Эксперт полагает, что происходящее нельзя считать «ни глубочайшим, ни жесточайшим, ни кризисом вообще»: «Я бы назвал это политической стабильностью на фоне коалиционной заминки».

Это стало возможным благодаря тому, что в Германии выстроен не персоналистский режим, а довольно эффективная государственная система, позволяющая стране ехать на автопилоте в ситуациях, подобных нынешней.

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