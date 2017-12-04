Свергнутого президента Йемена убили бывшие союзники

Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех, его племянник, другие родственники и генеральный секретарь лояльной Салеху партии убиты повстанцами хути.

Об этом сообщил агентству «Синьхуа» высокопоставленный источник среди повстанцев.

Источники телеканала «Аль-Арабия» в партии Салеха также подтверждают информацию о гибели экс-президента Йемена.

Руководители Партии народного конгресса, поддерживавшей Салеха, рассказали, что бывший президент попытался покинуть столицу страны Сану. Бронированный автомобиль бывшего президента направлялся на юг.

Как сказали агентству Reuters собеседники среди боевиков хути, боевики атаковали бронированный автомобиль Салеха с помощью РПГ. Поврежденная машина остановилась, после чего бывшего президента застрелили.

Городские бои в столице Йемена начались в минувшую субботу, после того, как распался поддерживаемый Ираном альянс сил Абдаллы Салеха и хути. Последние три года этому союзу принадлежала власть в городе.

Хути обвинили Салеха в государственной измене после того, как тот предложил коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией "перевернуть страницу" и прекратить вооруженный конфликт и блокаду страны.

Абдалла Салех правил Йеменом около 33 лет. Он стал президентом Северного Йемена 1978 году и занял пост лидера после объединения с Южным Йеменом в 1990 году. В 2011 году, во время Арабской весны, начались протесты против его правления, в 2012 году ему пришлось уйти в отставку и отправиться в изгнание.

В 2014 году он вернулся в страну и объединил свои силы с повстанцами-хути, которые на тот момент контролировали большую часть территории страны. Повстанческое движение получает поддержку со стороны шиитского Ирана.

С 2015 года коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительство президента Абд-Раббу Мансура Хади. Сейчас силы коалиции контролируют весь восток и юг страны, включая важный для Йемена порт Аден.