Почему заставлять детей заучивать факты в век Google вредно для экономики

Систему образования Беларуси не ругает только ленивый. И основной упрек — игнорирование новых запросов рынка труда и современных вызовов.

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Меняются совершенно не похожие страны — например Сингапур, Финляндия, Канада и Уругвай. Государства, не ценившие креативность прежде — например Китай и Сингапур, — теперь признают: чтобы быть конкурентоспособными, они должны развивать умение подрастающего поколения быть новаторами и решать задачи.

Насколько успешно удается переформатировать систему образовательным ведомствам в разных странах мира — об этом в книге Роберты Михник Голинкофф и Кэти Хирш-Пасек «Знать или уметь? 6 ключевых навыков современного ребенка».

Прогресс в Сингапуре

Чтобы процветать, детям Сингапура нужно нечто большее, чем просто преуспевать на международных экзаменах. Они должны совершить прорыв. Сингапур строит новую систему, чтобы воспитывать не только умных, но и творческих специалистов.

В то время как политики США убирали из программы часы музыки, рисования, а из расписания — перемены, чтобы уделить больше времени чтению, Сингапур объявил, что эти «дополнительные услуги» необходимы для воспитания нового поколения мыслителей. Министерство образования осознало, что четырех-пятилетние дети будут трудовыми ресурсами завтрашнего дня, и, чтобы оставаться современным экономическим чудом, государство должно научить их критическому мышлению и творческим инновациям.

Министерство образования этой страны рассказывает всему миру на своем сайте, что они сейчас ценят: «Мы стремимся воспитывать молодых сингапурцев, которые задают вопросы и ищут ответы, готовы думать по-новому, решать проблемы и создавать иные возможности для будущего. И что не менее важно, хотим помочь нашей молодежи усвоить здравые ценности и обладать сильным характером и стойкостью — необходимыми, чтобы справляться с неизбежными проблемами в жизни, не падать духом и упорно трудиться ради достижения своей мечты».

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