Олексину отдали торговлю сигаретами

Компания «Энерго-Оил» Алексея Олексина займется созданием единой товаропроводящей сети, которая будет продавать табачную продукцию как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

Об этом рассказал журналистам вице-премьер Михаил Русый по итогам совещания у Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По словам Русого, «Энерго-Оил» инвестирует в проект 122 млн рублей и увеличит мощности Гродненской табачной фабрики. В частности, компания поставит на «Неман» еще две линии — каждая стоимостью по 10 млн долларов. Отмечается, что по самым минимальным расчетам реализация проекта за четыре года принесет 205−210 млн рублей дополнительных поступлений в бюджет, а потенциально — до 400 млн.

— Нормативный документ будет подготовлен, чтобы с января 2018 года этот проект начал не революционно, а поэтапно развиваться. Завершится он на первом этапе в 2020 году. Дальше будем смотреть. Хотя мы все эти вопросы будем сопровождать, — рассказал вице-премьер. — Это серьезный шаг к тому, чтобы в такие сферы входил и бизнес. Но контроль государства будет очень серьезный в любом случае.

При этом инвестор будет нести и определенную социальную нагрузку.

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