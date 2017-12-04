На фигуранта недавно закрытого «дела патриотов» завели новое уголовное дело

Его обвиняют в «незаконном хранении боеприпасов».

В отношении одного из фигурантов недавно закрытого «дела патриотов» заведено новое уголовное дело. Якобы во время обыска у художника-дизайнера, 35-летнего Андрея Белявского нашли боеприпас. Как сообщает сайт spring96.org, дело завели по статье «Незаконныое изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и др.» (ч. 2 ст. 295 УК). Интересно, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении Белявского центральный аппарат СК принял 27 ноября, в день, когда закрыли «дело патриотов».

Андрей Белявский. Фото Радыё Свабода

Андрей Белявский был задержан 28 марта. Его обвиняли в «обучении и подготовке к участию в массовых беспорядках». Однако 2 июня молодого человека освободили. А на прошлой неделе стало известно, что дело закрыто.

Правозащитники располагают неофициальной информацией, что случай с Белявским не единственный. Якобы есть еще один подозреваемый в хранении боеприпасов, и он также ранее проходил по делу о подготовке «массовых беспорядков».