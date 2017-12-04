«Не от хорошей жизни». Супруги сняли, как чемпионка-домработница украла деньги

Татьяна с мужем и дочкой живут в большом доме в Колодищах. Ближе к лету, когда малышке исполнился год, супруг предложил облегчить жене жизнь и нанять домработницу.

Молодая мама разместила объявление в интернете, на него откликнулась девушка по имени Юлия. Позже, когда они познакомились, оказалось, что это чемпионка Беларуси по муай-тай. Тогда, говорит Татьяна, она и не предполагала, что вскоре они с мужем заснимут на камеру, как спортсменка без спроса берет у них деньги.

Татьяна просит не называть ее фамилию и адрес. Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

Мы встречаемся на кухне у Татьяны. Она просит не озвучивать ее фамилию и адрес дома. На столе кофе и десятки листов документов — в основном распечатки из суда, который разбирал конфликт между молодой мамой и спортсменкой. Сама Татьяна на заседание не попала. Дату слушания, говорит, ей сообщили, когда она была за границей.

Видео, которое сняли Татьяна и ее супруг:

— Мы с мужем отправили ходатайство, просили перенести разбирательство, — рассказывает собеседница. — Позже в суде мне сказали, что нашего ходатайства в материалах дела почему-то нет.

Татьяна вспоминает, с чего все началось:

— Юлия откликнулась на мое объявление о домработнице. Сказала, давно занимается уборкой, я ей перезвонила. Мы договорились, что 6 июня она придет убираться. Начиналось лето, дому как раз требовалась генеральная уборка. Я попросила, чтобы она помыла окна на втором этаже. Мне ее работа понравилась, и мы решили, что через неделю она снова придет.

В следующий раз, говорит Татьяна, Юлия пришла к ним в дом 13 июня. Убрала в комнате мужа, пропылесосила пол.

— Она такая скромная девушка, — продолжает собеседница. — Рассказала, что серьезно занимается тайским боксом, выигрывала чемпионаты, на YouTube есть ее бои. И у меня сразу появилось доверие к человеку, гордость, что она попала в наш дом. Хотя, когда она ушла, наша няня Галя говорит: как-то странно она убралась, только грязь развезла.

Претензии к работе Юлии, озвучивает Татьяна, стали постепенно накапливаться, но обижать человека не хотелось. К тому же спортсменка делала визу на соревнования.

— Думала, она уедет, и я найду другого человека, — делится мыслями молодая мама. — Но Юля почти перестала убираться. Приходила, например, я спрашиваю: «Сколько у тебя времени», она отвечает: «Часа четыре». И вдруг через час подхватывается и убегает: куда-то надо идти.

В один из дней Татьяна заметила, что из комода в ее комнате пропало 3040 рублей. Тут, по ее словам, лежало 5400 рублей — деньги, которые молодой маме выплатили за роды и сбережения.

— Я рассказала мужу, он поехал в милицию, — возвращается к тем событиям Татьяна. — Ему пояснили: нужны доказательства. С домработницей мы говорить не стали. У нас была маленькая камера. Мы установили ее у комода, где лежали деньги. Спрятали среди детских вещей.

«Я недосчиталась еще 7280 долларов, 650 евро, 5000 российских рублей и золотого слитка»

22 июня Юлия снова пришла убирать. Встретив домработницу, Татьяна с мужем уехали, Юлия их предупредила, что будет до шести вечера.

— Прошло около часа, и тут мне пишет дочкина няня: Юля куда-то срочно собирается, — возвращается к тем событиям Татьяна. — Я позвонила няне, говорю, попроси, чтобы подождала, я скоро вернусь и рассчитаюсь с ней за уборку. В итоге Юлю мы застали в дверях. Когда я хотела ей заплатить, она попросила положить все на телефон и убежала.

До возвращения, рассказывает Татьяна, ее муж позвонил оперативникам. Спортсменку задержали на остановке, с собой у нее было 180 рублей.

В тот день, говорит Татьяна, она написала заявление о пропаже 3040 рублей.

— А потом вспомнила, что в доме есть еще деньги, — рассказывает собеседница. — Я рассказала об этом следователю, он посоветовал спокойно все посмотреть, а потом, когда меня вызовут на допрос, сообщить сумму. В итоге я недосчиталась еще 7280 долларов, 650 евро, 5000 российских рублей и золотого слитка, который крестная подарила дочке на день рождения. Где-то через месяц меня вызвали к следователю, мы дописали эту сумму в старое заявление.

— А эти деньги где были спрятаны?

— Часть долларов, российские рубли и золотой слиток — это подарили малышке на день рождения, — перечисляет Татьяна. — Я все сложила в конверт и засунула в корзину с детскими книгами. Еще 6000 долларов — это деньги за машину, которую я давно продала. Их я хранила в антресолях, 650 евро лежали в коробке с косметикой.

— Вы всегда прячете деньги по дому?

— Я такой человек, — отвечает Татьяна. — Мне подарили, например, конверт с какой-то суммой, я в антресоли. Думаю, так поступают почти все женщины.

В сентябре, продолжает Татьяна, дело разбирал суд Минского района. Но в документах перечислены совсем другие суммы. Как объяснили Татьяне, уголовное дело разделили на два. По одному из них был вынесен приговор, в нем написано так:

Юлия «12.06.2017 в дневное время … путем свободного доступа тайно похитила принадлежащие Т. денежные средства в сумме 200 рублей… Она же повторно, 13.06.2017…похитила… 1000 рублей… Она же повторно, 16.06.2017… похитила… 200 рублей… Она же повторно, 19.06.2017… похитила 600 рублей… Она же повторно, 22.06.2017… похитила 180 рублей…»

Во время заседания, следует из документа, обвиняемая полностью признала свою вину. Кроме того, похищенные 180 рублей Татьяне вернули. А также «в счет возмещения ущерба передала потерпевшей 470 рублей».

— В деле есть расписка с якобы моей подписью, что часть денег Юля мне вернула, но она мне ничего не возвращала. Подпись в расписке поддельная, — возмущена собеседница.

Суд приговорил Юлию к 100 часам общественно полезных работ, а также к году испытательного срока. По приговору спортсменка должна вернуть молодой маме 1530 рублей.

Татьяна с этим не согласна и подала апелляцию в суд.

— 17 ноября должно было состояться новое заседание, — рассказывает молодая мама. — 16-го мне сообщили: суда не будет. Второй раз мне вернули апелляцию для исправления. 21-го подала новую, жду ответа.

Кроме того, рассказывает Татьяна, с заявлениями она обратилась в прокуратуру и Следственный комитет.

Как пояснила TUT.BY Наталья Короткая, старший помощник прокурора Минского района, дело в отношении изначальной суммы, которую указала потерпевшая, рассмотрено. Вынесен приговор.

— Сейчас по жалобе потерпевшей дело находится на рассмотрении в суде Минской области. Как разрешится его судьба, пока сказать нельзя, — говорит Наталья Короткая. — Дело же в отношении остальной суммы и золотого слитка выделено в другое производство в отношении неустановленного лица. Дело возобновлено, по нему проводится дополнительно предварительное расследование.

В ответе, который пришел Татьяне за подписью заместителя прокурора Минского района, также значится: «По факту учинения в материалах дела поддельной подписи начальнику Минского РОСК дано поручение о проведении служебной проверки».

«Я сейчас работаю, все отлично. И все ей верну»

— Для меня вопрос, почему эта девушка пришла к вам, — отвечает на звонок журналиста TUT.BY Юлия. — Есть специалисты, которые этим вопросом занимаются. Я все рассказала в суде и следователю, и добавить мне больше нечего.

— Почему вы называете одни суммы, а Татьяна — другие?

— Это нужно спрашивать у нее, — говорит спортсменка. — Мне этот вопрос непонятен. Все было уточнено. И если она каждый раз называет все по-новому, меняет показания, то это уже вопросы к ней, а не ко мне.

— Юлия, а по-вашему, сколько вы у нее взяли?

— Все указано в документе, который она вам показывала (приговор суда. — Прим. TUT.BY).

— Вы вернете ей эти деньги?

— Конечно, я сейчас работаю, все отлично. И все ей верну.

— Вы уже отрабатывает 100 часов?

— Да.

— В чем это заключается?

— В том, что мне назначили.

— Почему вы все-таки взяли эти деньги?

— Все, что я могу сказать, поступки такого рода совершаются не от хорошей жизни. Я сделала соответствующие выводы и несу за это наказание. Все мы можем совершать поступки, которые позже не умещаются у нас в голове. Ошибки мы совершаем, а потом за них расплачиваемся.