Владимир Соловьев заявил о готовности отправить своих детей воевать в Сирию. «Но отправил в Лондон»

Российский пропагандист отметился удивительными высказываниями. Блогеры тут же напомнили ему правду.

Обсуждая с оппонентом в своей авторской телепрограмме ситуацию в Сирии, Соловьев заявил, что его дети поехали бы туда не с камерой и микрофоном, а с автоматом.

я бы послал своего сына в Сирию, но почему-то вместо этого он поехал учиться в Лондон pic.twitter.com/CDXzonBqS9 — недруги за бугром (@Lndcalling) 3 декабря 2017 г.

Этот фрагмент программы вызывал целую серию язвительных комментариев со стороны пользователей соцсетей. «Хотел отправить сына в Сирию, но почему-то отправил сына в Лондон», — отметили блогеры.