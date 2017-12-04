Два показательных момента борьбы белорусских властей с курильщиками

На совещании 4 декабря глава государства озаботился вопросами табачной отрасли. В связи с этим напрашиваются следующие выводы.
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В Беларуси успехов в борьбе с курением нет
Официальная статистика утверждает: в Беларуси от болезней, связанных с курением, ежегодно умирает несколько тысяч человек. Александр Лукашенко утверждает, что лично не приемлет тех, кто курит или злоупотребляет алкоголем.
Однако данные свидетельствуют, что за долгий период времени серьезных мер по борьбе с курением в Беларуси не предпринималось.
Последние на данный момент цифры опубликовал Белстат в 2015 году. По данным выборочного обследования домашних хозяйств доля курящего населения в возрасте 16 лет и старше составила 24,4%. Несложно отследить, что эта цифра на протяжении многих лет практически не меняется.
Заметные изменения можно обнаружить лишь в деталях: число курящих мужчин немного уменьшилось, а женщин наоборот выросло почти в два раза.
Впрочем, Александр Лукашенко сам осознает, что никаких успехов в борьбе с курением в стране нет.
– В последнее время, как меня информируют, у нас спрос на этот товар стабилизирован и роста никакого нет. Это уже хорошо, – сказал 4 декабря глава государства.
Год назад хотели ввести ограничения для курильщиков, теперь желают развивать табачную отрасль
В июле 2016 года Александр Лукашенко призвал найти новые подходы в борьбе с курением.
Тогда речь шла о корректировке декрета №28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий», который был принят в 2002 году. В частности, предусматривалось жесткая регламентация мест для курения и порядка продажи сигарет, а также приравнивание электронных сигарет к табачным.
Однако эти изменения до сих пор не утверждены.
На совещании 4 декабря глава государства потребовал принятия по сути противоположных мер – о развитии табачной отрасли. Правда, речь идет, прежде всего, об экспорте отечественной табачной продукции.
О борьбе с курением уже и не слышно.