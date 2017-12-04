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Общество
04.12.2017
Ольга Бурая
Два показательных момента борьбы белорусских властей с курильщиками

На совещании 4 декабря глава государства озаботился вопросами табачной отрасли. В связи с этим напрашиваются следующие выводы.

Фото kp.by

В Беларуси успехов в борьбе с курением нет

Официальная статистика утверждает: в Беларуси от болезней, связанных с курением, ежегодно умирает несколько тысяч человек. Александр Лукашенко утверждает, что лично не приемлет тех, кто курит или злоупотребляет алкоголем.

Однако данные свидетельствуют, что за долгий период времени серьезных мер по борьбе с курением в Беларуси не предпринималось.

Последние на данный момент цифры опубликовал Белстат в 2015 году. По данным выборочного обследования домашних хозяйств доля курящего населения в возрасте 16 лет и старше составила 24,4%. Несложно отследить, что эта цифра на протяжении многих лет практически не меняется.

Заметные изменения можно обнаружить лишь в деталях: число курящих мужчин немного уменьшилось, а женщин наоборот выросло почти в два раза.

Впрочем, Александр Лукашенко сам осознает, что никаких успехов в борьбе с курением в стране нет.

– В последнее время, как меня информируют, у нас спрос на этот товар стабилизирован и роста никакого нет. Это уже хорошо, – сказал 4 декабря глава государства.

Год назад хотели ввести ограничения для курильщиков, теперь желают развивать табачную отрасль

В июле 2016 года Александр Лукашенко призвал найти новые подходы в борьбе с курением.

Тогда речь шла о корректировке декрета №28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий», который был принят в 2002 году. В частности, предусматривалось жесткая регламентация мест для курения и порядка продажи сигарет, а также приравнивание электронных сигарет к табачным.

Однако эти изменения до сих пор не утверждены.

На совещании 4 декабря глава государства потребовал принятия по сути противоположных мер – о развитии табачной отрасли. Правда, речь идет, прежде всего, об экспорте отечественной табачной продукции.

О борьбе с курением уже и не слышно.

 
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