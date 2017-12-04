Порноместь и кибертравля. Кто за этим стоит и какую угрозу несет

Власть имиджбордов. Как 4chan стал рассадником насилия. И когда это стало глобальной проблемой.

Кибертравля из непривычного слова окончательно превратилась в полноценную проблему огромного масштаба. Порноместь, публикация личных данных, штамповка оскорбительных мемов и набеги анонимов на аккаунты жертв стали повседневностью, травмирующей не меньше, чем преследования в реальной жизни.

Кибертравля может развиваться по разным сценариям, но анонимные форумы вроде англоязычного 4chan, Reddit или российского «Двача» бесспорно остаются её форпостами. Большинство из нас относится к имиджбордам (анонимным форумам) как к чему-то несерьёзному, местечковому и даже маргинальному. Ведь по статистике у 4chan лишь 27 миллионов посетителей, тогда как фейсбук достиг аудиторной отметки в 2 миллиарда, ютьюб — в 1,5 миллиарда, и даже у теряющего позиции твиттера 328 миллионов активных пользователей ежемесячно.

Казалось бы, платформа, так сильно уступающая гигантам, не может иметь большого веса, но последние медиаисследования подтверждают обратное. Выяснилось, что твиттер распространяет больше фейковых новостей, чем настоящих, как раз из-за имиджбордов. Такой вывод сделали западные исследователи, изучив несколько популярных тредов на Reddit и 4chan, посвящённых конспирологии и Дональду Трампу. То есть узкие комьюнити имиджбордов обладают гораздо большей властью, чем мы ожидали, и речь идёт не только о политике.

Порноместь и хакеры

По сути, борды должны были стать территорией свободы, где можно говорить о чём угодно, выражая любую точку зрения. В определённом смысле это так: из-за возможности сохранить анонимность пользователи гораздо раскованнее обсуждают проблемы, с которыми они сталкиваются в семье, на работе, в учёбе и личной жизни. Основная аудитория условного 4chan — молодые мужчины, которые часто не могут открыто признаться в своих эмоциональных проблемах, боясь общественного осуждения. Например, на русскоязычном «Дваче» можно прочитать сотни историй о травле на работе, которыми анонимы делятся вполне откровенно.

Формально место на форумах находится и женщинам. По запросу в гугле «двач феминизм» первая ссылка ведёт на тред для женщин со своими FAQ и относительно строгими правилами модерации — он напоминает обычный паблик «ВКонтакте». Сообщества для женщин есть и на Reddit и 4chan. Правда, один из самых активных и крупных сабреддитов r/BlackLadies (где женщины африканского происхождения обсуждали свои проблемы) столкнулся с серьёзными неприятностями после убийства подростка-афроамериканца в американском Фергюсоне. Многочисленные тролли завалили женщин угрозами и оскорблениями, модераторы пытались разобраться с этим самостоятельно, но в итоге были вынуждены написать открытое письмо руководству форума с требованием повлиять на ситуацию — и это не помогло. Жертвами кибербуллинга оказались и женщины, которые рассказывали истории о пережитом сексуальном насилии в сабреддите r/rape (раньше туда выкладывали фетишистское порно, но усилиями активистов поменяли контент).

Разумеется, чтобы столкнуться с травлей, необязательно приходить именно на «Двач». Самой известной историей преследования в русскоязычном интернет-пространстве стала ситуация, когда пользователи форума использовали приложение FindFace, чтобы разыскать личные данные порноактрис. После этого они находили девушек в сети «ВКонтакте» и рассылали порноснимки их друзьям и родственникам — в итоге пострадали несколько десятков девушек. Одну из адресаток уволили из петербургской гимназии, где она работала учительницей, двачеры разослали фотокомпромат ученикам и учителям.

Впрочем, необязательно сниматься в порно, чтобы обзавестись подобными проблемами. Издание «Бумага» рассказывает историю девушки Насти, которая застала своего парня, целующегося с другой девушкой в клубе, и решила с ним расстаться. В ответ оскорблённый молодой человек поместил её фотографии обнажённой и ссылку на страницу «ВКонтакте» в анонимный тред. После этого девушка получила множество непристойных сообщений, а её снимки переслали родственникам. Довольно быстро стало ясно, что история Насти пугающе банальна, а она одна из тысяч жертв кибербуллинга.

Масштабный слив интимных фотографий знаменитостей в 2014 году тоже случился на 4chan. Под прицел попали Дженнифер Лоуренс, Ким Кардашьян, Бри Ларсон и другие. Сначала один из пользователей предложил выкупить у него архив интимных фотографий за биткоины, но в итоге решил выложить его бесплатно на анонимные форумы. По его словам, таблоид TMZ предлагал ему за снимки шестизначные суммы, но хакер решил помочь родному 4chan.

Самая странная история, связанная с порноместью, случилась в том же году с Эммой Уотсон. После её речи в штаб-квартире ООН, посвящённой равноправию, внезапно возник сайт «Emma you are next» со счётчиком времени, логотипом 4chan и портретом актрисы, вытирающей слезу. Медиа ожидали, что за этим последует публикация фото актрисы обнажённой. Но этого не случилось — вместо счётчика на сайте появились посты с призывами закрыть 4chan и логотип несуществующей компании Rantic. Позже выяснилось, что акцию организовала группа SocialVEVO, которая специализируется на фейковых интернет-кампаниях и коммерческих проектах.

Антисемитизм и папочка Трамп

SocialVEVO оказались более чем прозорливыми, решив заработать именно на Эмме Уотсон. Посетителей имиджбордов, действительно, раздражают феминистки, а нередко и женщины в принципе. Жертва выбирается по абсолютно необъяснимым критериям. Так, два года назад посетители 4chan заинтересовались девушками, которые делают книжные обзоры. С одной стороны, участники форума упрекали их в претенциозности, с другой — нашли ту, которая «говорила как девственница», за что стала немедленным адресатом сексуальных фантазий комментаторов. Кэти, так звали девушку, пришлось удалить свой канал и написать пост на Tumblr, где она объяснила, что столкнулась с харассментом и больше не будет снимать ролики с обзорами книг.

Что уж говорить о феминистках, которые выражают свои взгляды публично. Анонимы травили колумнистку Jezebel Анну Мерлен: ей поступали угрозы в изнасиловании, сталкеры связывались с её родственниками. Девушка пыталась обращаться в полицию, но каждый раз сталкивалась с бездействием. Пострадали и другие журналистки: колумнистка New York Times Джонатан Вейсман, феминистка и писательница Джессика Валенти (тролли угрожали изнасиловать её пятилетнюю дочь). Люди с форумов преследовали и Юлию Йоффе, которая написала текст о Мелании Трамп в GQ. Она оказалась не единственной, кого оскорбляли за еврейское происхождение и нелюбовь к Трампу. Журналистка Бетани Мандел столкнулась с таким количеством антисемитских сообщений, что купила себе пистолет — настолько её испугали тролли.

Ещё одна атака на женщин была связана со знаменитым геймергейтом (скандальным обсуждением сексизма в гейм-индустрии). Домашний адрес разработчиц игр Брианны Ву и Зоуи Куинн запостили на Reddit, и девушки были вынуждены переехать из-за растущего числа угроз. А гейм-критику Аните Саркисян в своё время пришлось отменить лекцию в Университете Юты из-за того, что неизвестный мужчина пообещал устроить «самую кровавую стрельбу» в истории США.

Новая волна травли во многом связана с ростом популярности Трампа. Жертвой троллей в прошлом году стала чернокожая актриса Лесли Джонс, которая сыграла в новой версии «Охотников за привидениями». Анонимам не понравилось, что классический каст из мужчин частично заменили женщинами и представителями меньшинств. Запустив хештег #WhiteGenocide, альт-райты с имиджбордов стали травить Лесли Джонс при поддержке своего одиозного лидера Майло Яннопулоса. В итоге девушке пришлось на время удалиться из твиттера.

Акционизм и хештеги

Пользователи 4chan, кстати, готовы не только к локальным вылазкам против отдельных женщин, но и к более глобальным, почти акционистским действиям. После череды скандалов вокруг насилия в американских студенческих кампусах пользователи сабреддита r/MensRights при поддержке 4chan за 36 часов отправили 400 анонимных

фейковых жалоб об изнасилованиях в Оксидентал-колледже в Лос-Анджелесе. Дело в том, что проблемы с изнасилованиями в этом университете начали расследовать на федеральном уровне, а фейковые жалобы серьёзно осложняли этот процесс. Акция вполне укладывалась в логику обсуждений на имиджбордах: пользователи отрицали, что изнасилование является преступлением, или обвиняли в них пострадавших женщин. Осенью 2016 года шесть женщин рассказали о домогательствах нынешнего президента США. Интернет-анонимы из числа «альтернативных правых» отреагировали незамедлительно: они запустили на 4chan хештег #NextFakeTrumpVictim, распространив его по всем мейнстримовым социальным сетям.

Иногда пользователи бордов пытаются действовать менее прямолинейно и, как им кажется, остроумно. Тут можно вспомнить провалившуюся акцию #pissforequality: анонимы попытались высмеять феминисток, запустив фейковый флешмоб в поддержку жертв изнасилования, «которые обмачивают штаны во время нападения». В твиттере появились фотографии женщин с мокрыми штанами — впрочем, акция так и не стала популярной. Тему насилия над женщинами использовали и в противостоянии с левыми. Под хештегом #PunchWhiteWomen тролли выкладывали фотографии жертв домашнего насилия с подписями в духе: «53 % белых женщин — они должны быть избиты» или «Ничего страшного, она же наци».

Модерация и новая власть

Уникальность кампаний на имиджбордах в том, что ненависть достаточно небольшого числа людей распространяется с феноменальной скоростью. Партии хейтеров не обязательно иметь широкое членство — достаточно разработать эффективную стратегию пропаганды. Хештеги, фейковые рассылки, сплочённая травля — всё это хорошо спланировано и чётко отлажено. Анонимы составляют и полноценные инструкции или тексты для рассылок, чтобы новым участникам треда не приходилось ничего придумывать, им достаточно лишь влиться в уже организованный крестовый поход. Пока любители фейсбука лениво ругаются в комментариях, на 4chan быстро находят домашний адрес жертвы и отправляют ей пару сотен угроз.

Разумеется, владельцев имиджбордов не раз призывали к более интенсивной модерации и едва ли не закрытию площадок. Их обвиняли не только в оскорблении женщин, но и в расизме, антисемитизме, гомофобии и всех возможных видах hate speech. Под общественным давлением, да и просто из соображений здравого смысла Reddit пришлось добавить в свои правила дополнительные пункты (раньше официальный запрет на публикации касался, по сути, только детского порно, распространения личных данных других людей и активного спама). Тем не менее владельцы бордов всё ещё не успевают реагировать достаточно быстро, так что ответственность за чистку тредов от хейтерства ложится на самих пользователей.

После победы Трампа на американских выборах появилось множество расследований о политическом влиянии форума 4chan на избирательную кампанию. А вслед за этим пришлось признать, что тёмный угол интернета вполне заметен, а его экспансия грозит не только кибертравлей, но и новым тоном общественной дискуссии, которая оказалась поразительно чувствительной к действиям воинственного интернет-меньшинства.