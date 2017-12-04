Мокрый снег и гололед. Что брать — шапку или зонт?

Прогноз погоды на ближайшие дни.

В понедельник, 4 декабря, ожидается облачно с прояснениями. На большей части снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура воздуха -3..+2°С.

В Минске максимальная температура воздуха днем 0..-1°С, вечером 0..-2°С.

5 декабря ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах, в основном по востоку страны, кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0..-5°С, во второй половине дня повысится до -2..+3°С.

6 декабря потеплеет. На большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, по востоку до -6°С; максимальная днем -1..+4°С, в юго-западных районах до +6°С.

7 декабря на большей части Беларуси пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, по юго-западу +1..+5°С; максимальная днем -2..+4°С, по юго-западу до +7°С.