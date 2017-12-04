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Политика
04.12.2017
Салiдарнасць
Лукашенко рассказал, как не приемлет курильщиков, но потребовал развивать табачную отрасль

Глава Беларуси провел совещание по вопросам производства и реализации табачных изделий.

Лукашенко отметил, что есть две причины для проведения этого совещания. Первая — это большой спрос за пределами Беларуси на соответствующую продукцию.

— Ясно, что это подакцизный товар, что бюджет от этого получает огромные средства, — цитирует слова президента его пресс-служба. — В этом году мы ожидаем Br1 млрд, то есть $ 0,5 млрд. Это большие налоговые поступления.

При этом Лукашенко подчеркнул, что лично он не приемлет тех, кто курит или злоупотребляет алкоголем.

— Но, тем не менее, эта отрасль в Беларуси развивается активно, и не только в связи с тем спросом, который существует на продукцию. Правда, что касается Беларуси, то в последнее время, как меня информируют, у нас спрос на этот товар стабилизирован и роста никакого нет. Это уже хорошо, — заметил белорусский лидер.

Вторая причина для проведения совещания — предложения отдельных представителей белорусского бизнеса о совершенствовании производства и реализации данной продукции.

— Как утверждают сами бизнесмены, потенциал нашей табачной отрасли далеко не исчерпан. Есть предложения по изменению системы работы в данной сфере, — сказал глава государства.

Он констатировал, что объемы выпуска табачной продукции постоянно увеличиваются, высокими темпами наращивается и экспорт.

— Ко мне даже в последнее время обратились заграничные предприниматели о том, что наши предприятия не хотят продавать продукцию на экспорт. Есть большие ниши, даже в Европейском союзе. Они нам выгодны. Почему мы не хотим их заполнять? — задался он вопросом. — Я поручал проверить эту информацию. Сегодня об этом доложат. Речь идет об одном из значительных источников пополнения бюджета. Поэтому если есть спрос, надо продавать табачные изделия. Не продадим мы, продадут другие. Рынки будут заняты.

Лукашенко подчеркнул, что важно принять решение, которое соответствует интересам государства.

— Я так и обещал тем, кто вносил предложения, и тем, кто озабочен этими предложениями, что решения будут приняты публично и исключительно в интересах государства. Если кто-то предложит сегодня схемы, по которым мы будем работать в производстве и реализации табачных изделий, они немедленно будут реализованы. Но принцип один: это должно быть выгоднее, чем ныне действующая схема, — заключил он.

 
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