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04.12.2017
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Почему машины не вытеснят человека с рынка труда

Популярный прогноз футуролога Мартина Форда Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future обещает, что к 2100 году средний уровень безработицы в мире достигнет 75%, роботы окончательно победят человека, половина существующих профессий исчезнет. Стоит ли этому верить?

Предсказания «трудового» апокалипсиса с массовой потерей работы из-за распространения новых технологий делались много раз и никогда не сбывались, утверждает известный экономист, заместитель директора ЦеТИ НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в исследовании «Технологический прогресс – пожиратель рабочих мест?».

За 1990–2007 годы роботизация вытеснила с рынка труда США от 360 тысяч до 670 тысяч человек. Исследователи Дарон Аджемоглу и Паскаль Рестрепо подсчитали, что установка одного промышленного робота заменяет от трех до шести работников, то есть одна дополнительная машина на тысячу работников снижает уровень занятости на 0,18–0,34%.

Много это или мало? Как отмечает Ростислав Капелюшников: «Ежегодный оборот рабочей силы в США (сумма наймов и увольнений) превышает 120 миллионов. Чтобы ощутимо повлиять на общий уровень безработицы, разовый выброс в нее, вызванный внедрением новых технологий, должен составить не менее 0,5–1 миллиона человек».

Анализ на уровне фирм, отраслей и национальных экономик также не подтверждают убийственную силу новых технологий для занятости. В большинстве случаев он, наоборот, влияет положительно: чем выше патентная активность компаний, тем больше новых рабочих мест они создают; чем быстрее растет производительность, тем активнее расширяется на них занятость.

Этот вывод был сделан по итогам изучения промышленных предприятий США за 40 лет (1963–2002 гг.), компаний Западной Германии, Франции, Израиля (1980–90-е гг.). В Австралии в конце 1980-х занятость у инновационных фирм росла на 1,5% в год, в Великобритании – на 2,5%.

Технологическая безработица (то есть потеря рабочих мест под воздействием новых технологий) реальна, но как краткосрочное явление, и больше того – на современных рынках труда она присутствует постоянно, уточняет Ростислав Капелюшников.

Продолжение статьи читайте здесь.

 
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