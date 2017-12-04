Белоруска в порыве ревности убила своего парня

24-летняя жительница Гродно вместе со своим 35-летнем парнем и общими знакомыми распивали дома спиртные напитки.

Около 23 часов гости ушли, а между влюбленными завязалась ссора, сообщает сайт УВД Гродненского облисполкома.

Девушка посчитала, что у парня появилась другая. Она схватилась за нож и нанесла сожителю удар в область сердца.

Мужчина скончался на месте, а девушка, осознав, что натворила, позвонила в милицию.

Сейчас она задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».