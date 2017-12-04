«Как только чиновники начинают думать о народе, тому хана. Народ, умоляй, чтобы о тебе не думали»

Экономисты Ярослав Романчук и Леонид Заико обсудили в «БелГазете», почему чиновники в нашей стране не принимают профессиональных решений.

Заико: Я бы сказал: ребята, не лезьте в экономическую теорию, не суйте туда свой водопроводно-канализационный нос. Это не ваше. Смешно даже вашим кошечкам и собачкам. К тому же и результат плохой. Надо делать то, что умеете. Если ты специалист по сельскому хозяйству, добейся, чтобы килограмм картошки стоил 20 копеек, а не 40. Пока эти ребята трындят о макроэкономике, польские фермеры уже продают мясо по 1 $ / кг. Так зачем все эти разговоры о равновесии и стохастичности больших циклов?

Романчук: На состоявшемся на минувшей неделе докладе правительства и Нацбанка об итогах развития экономики в 2017г. Лукашенко задался вопросом: «Почему бюджет превращен в костыль для хромающих предприятий? И поток предложений от правительства по изготовлению этих костылей на уровень президента не прекращается. Настораживает проблема долгов в реальном секторе». А затем сказал потрясающую вещь: «Большинство принимаемых мер пока носят косметический характер. А нужны системные решения».

От себя я бы добавил — и стратегические решения. Лукашенко у власти уже 23 года, а от тактики так и не ушел к стратегии.

Заико: Еще лет десять назад я говорил, что белорусская промышленность сама стоять не может, только на костылях. Причем сразу на двух.

Романчук: Скоро вообще на инвалидную коляску сядет.

Заико: Так и будет, если правительство будет продолжать в своем духе. Отсюда вывод: если предприятия без костылей не могут, надо накостылять тем, кто довел их до такого состояния.

Романчук: Почему Лукашенко до сих пор не создал dream team — команду мечты из умных, динамичных экономистов, которые легко воспринимают новые идеи, способны отфильтровывать старые и не пускать всякий шлак? Без такой команды белорусская экономика останется на костылях и со сплошной косметикой.

Заико: Конечно, должна быть профессиональная команда, способная решать вопросы управления экономикой страны. Некий малозначительный экономист рассказывал мне, как у нас принимаются решения: обсуждают, что да как, и тут кто-то говорит — это плохо для народа. Вот и все. Но как только чиновники начинают думать о народе, тому хана.

Народ, проси, умоляй, чтобы о тебе не думали. Люди сами способны принимать рациональные решения и проводить адаптивную политику.

Заико: «В Беларуси только «член» и вырос, больше ничего. Власть не уважает свой народ»