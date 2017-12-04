В Польше нашли несколько миллионов евро на финансирование «Белсата»

Правительство Польши намерено выделить около 20 млн злотых (4,76 млн евро) на финансирование деятельности телеканала «Белсат» в 2018 году, сообщает press.pl.

Такую сумму телевидение получит благодаря поправке в польский закон о бюджете, которую на рассмотрение в Комиссию общественных финансов внесла одна из депутатов правящей консервативно-католической партии «Право и Справедливость».

По данным ресурса, возможность, что поправка не будет принята депутатами, равняется почти нулю, поскольку ее принятие поддерживает глава правящей партии Ярослав Качиньский, которого называют «человеком номер один» в польском государстве.

Ежегодно на функционирование «Белсата» необходимо 27—28 млн злотых. До 2016 года МИД Польши выделял из своего бюджета на телеканал от 16 млн до 20 млн злотых ежегодно. Часть средств поступала от иностранных грантодателей, правительств и компаний. Но в декабре 2016 года МИД Польши значительно сократил финансирование телеканала.