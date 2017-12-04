Фотофакт. У белоруса конфисковали на границе раритетный Rolls-Royce за $ 100 тысяч

Гражданин Беларуси пытался экспортировать из Польши в Россию 80-летний Rolls-Royce стоимостью более 100 000 долларов. На пограничном контрольно-пропускном пункте в Куйнице автомобиль задержали.

Белорус вез сразу три автомобиля, купленные в Нидерландах: Франклин Airman типа 12A от 1928 года, Rolls-Royce с 1937 года и Jaguar с 1951 года. В соответствии с действующими правилами для того, чтобы вывезти через границу автомобиль стоимостью более 50 000 евро и старше 75 лет требуется специальное разрешение, которого у мужчины не было, сообщает strazgraniczna.pl.

Водитель, зная это, переделал транспортные документы и надеялся, что пересечет границу без них. Однако проверка на границе выявила, что Rolls-Royce является раритетным, а его стоимость составляет более 100 тысяч долларов.

47-летний гражданин Беларуси за использование подложных документов был задержан. Он признал все обвинения и дал показания.