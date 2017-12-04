Чиж сыграл в хоккей против Лукашенко, после матча Дробыш попал в больницу

На прошлой неделе команда Александра Лукашенко провела спаринг с дружиной, за которую выступили бизнесмен Юрий Чиж, дрессировщик Аскольд Запашный и композитор Виктор Дробыш.

Информация об этом появилась в аккаунтах участников поединка в соцсетях.

Виктор Дробыш сломал во время матча ребро.

– Играл в хоккей! Забил пару голов и сломал ребро, попал в больницу и получил такой трогательный и по-детски сентиментальный сувенир от человека, который может быть строгим и суровым, от президента Беларуси — А.Г. Лукашенко!!!!!, — написал в соцсети Дробыш и опубликовал фото плитки шоколада с автографом главы Беларуси.

Также обращает на себя внимание тот факт, что на лед против главы Беларуси вышел Юрий Чиж, который по сообщениям СМИ пытается вернуться в ближайшее окружение Александра Лукашенко.

Чего стоит Чиж