Белоруска о жизни в турецком Измире: «Терапевт тут получает $ 1600»

Меня зовут Диана Сайин, мне всего 20, но я уже успела кардинально изменить свою жизнь. У меня был контракт с модельным агентством в течение 5 лет и планировалась поездка в Милан.

Но я бросила работу, планы на учебу и переехала в Турцию, в потрясающий город Измир, где вышла замуж и родила лапочку-дочку. Дочурка еще совсем маленькая, поэтому о работе я думать не могу. Учиться в ближайшие годы также не собираюсь, потому что еще не придумала, что мне интересно изучать.

Я домохозяйка, и у меня есть помощница, что позволяет мне найти время, чтобы узнать что-то новое об этой потрясающе красивой стране. Я недавно стала рассказывать о своих наблюдениях в своем блоге в инстаграме, чтобы показать, что Турция — это не только отели «все включено». Здесь я живу чуть больше года, но до переезда часто сюда приезжала.

Когда переезжала в Турцию, то совершенно не зная языка. Года три назад, я начинала его изучать, но не сильно в этом продвинулась. Я хорошо знаю английский язык, мечтала выучить французский, но пришлось учить турецкий снова, и теперь уже с репетитором.

Я живу в Измире — это потрясающий город с доброжелательными людьми и отличным климатом. Измир — второй по численности населения город в Турции. У турок есть прекрасное выражение: «Перед тем как умереть, повидай Мардин, поживи в Измире». Поэтому я особенно рада, что живу именно здесь. Всегда мечтала жить в теплой стране рядом с морем, поэтому с Минском расставаться было легко. Летом, конечно, в Турции очень жарко, температура доходит до 45 °C. Я, возможно, еще не привыкла, но это невыносимо, поэтому подумываю на этот период уезжать куда-то. Зато зимой погода идеальная, дождей у нас почти нет. В самое холодное время зимы достаточно тёплой кофты или легкого пальто.

Магазинов и ресторанов тут нереальное количество — за всю жизнь все не обойдешь. Есть огромные торговые центры, рыбные рестораны у моря и масса других развлечений. Каждый день можно ходить в новое место. Я влюбилась в этот город с первого взгляда. Турция — страна эта мусульманская, в ней свои правила. Так, например, сейчас государство навязывает паранджу. Недавно меня шокировал случай: две девушки шли вдоль дороги в шортах в городе, рядом остановились полицейские и избили их за то, что они слишком открыто одеты. Избили достаточно сильно — об этом писали в интернете, говорили в новостях. Конечно же, все были в потрясены. Хорошо, что мой муж и его семья против паранджи, поэтому носить ее никогда не буду.

Жилье у нас свое, сейчас мы живем отдельно, но до свадьбы, по местному обычаю, жили с его родителями. И тут, кстати, не признают маленькие квартиры — у всех они не просто большие, а огромные. Мы живем в такой же: у каждого своя ванная, и две комнаты стоят пустыми. И поверьте, этим никого не удивишь. Снимать квартиру здесь недешево — от 400 $. А если покупать, то понадобится где-то 200 000 $. Но и доход, конечно, здесь значительно выше, чем в Беларуси. Минимальная зарплата примерно 700 $. Программисты получают 2500 $, юристы — 2100 $, терапевты — 1600 $, полицейские — 1300 $, менеджеры по продажам — 1450 $, кассиры — 800 $.

Документы приезжему сделать непросто, и начинать стоит с кимлик (карточка такая, как наш паспорт). Хорошо, что моими документами занимался муж, сама бы я в жизни не справилась. Но в целом приезжим государство помогает. Например, здесь нет проблем с налогами. Если я открою бизнес, то никаких налогов не будет, так как государство помогает иностранцам. И это при условии, что я замужем за турком. Я подумываю открыть студию йоги или частный садик для деток. Кстати, выходя замуж, ты не получаешь автоматически гражданство, сначала дается вид на жительство. И даже после получения гражданства полиция устраивает проверки, чтобы избежать случаев фиктивного брака.

Еда в Турции разнообразная — кебабы, супы-пюре (я их обожаю), очень много сладостей: пахлава, чурчхела, выпечка-бурек с разнообразными начинками. Турецкие завтраки известны всему миру традицией заставлять весь стол тарелками: оливки, горячий хлеб, булочки, разные виды сыров, мед, джемы, яйца, несколько видов овощей, омлет, жареная картошка, турецкий чай. Меня турецкими завтраками не заманишь — я все равно продолжаю есть овсянку. Но мужу готовлю традиционный завтрак, потому что на овсянку он даже смотреть не может. Сам он потрясающе готовит и инициативу приготовления обеда и ужина берет на себя. Турецкие мужчины обычно не готовят и не помогают по дому вообще, но мне с мужем повезло. Обед всегда разный, на ужин — морепродукты и салат. Я перестала есть мясо после одного праздника, он называется курбан-байрам (переводится как праздник жертвоприношения), за неделю до которого продавали милых животных, а потом в один прекрасный день убивали под окнами, а потом дарили своим близким людям — кому ногу, кому сердце. Убивают везде, даже в городе. Недавно в интернете наткнулась на видео, где огромная толпа животных убежала и бегала по улицам города. Наша семья этот праздник не праздновала, поэтому мы, слава Богу, не делали ничего подобного. Этот праздник отмечают обычно очень верующие люди, семья моего мужа к ним не относится.

Фрукты и овощи в Турции очень дешевые, а все остальное дороже, чем у нас. Рестораны и кафе тоже подороже: чашка капучино стоит 5 $, тирамису — 6 $, цезарь — 9 $.

Одежда и косметика, конечно, отличного качества и по вполне приемлемой цене. Немного примеров из масс-маркета: джинсы — 50 $, майки — 10 $, юбки — 25 $, пальто — 150 $, сумки — 55 $.

Иностранцев в Турции много, нас называют yabanci, по статистике в Измире сейчас 10 000 русских. Не удивлю никого, если скажу, что парни к иностранным девушкам относятся прекрасно, а вот женщины — не очень.

Старших тут очень уважают, было бы здорово, если бы в Беларуси тоже так было. Это можно заметить по тому, например, как при встрече старшим целуют руки, звонят несколько раз на день, независимо от личных дел. А отношения между мужьями и женами очень разные. Мой муж меня уважает и заботится, а у знакомой наоборот — бьет и внимания не обращает. Но это, наверное, зависит не от страны.

Об одном празднике я уже рассказала, и этого достаточно, чтобы понять о традициях и обрядах. Иногда по выходным мусульманские женщины готовят сладости и разносят соседям. Отмечают свадьбы, обрезание у мальчиков (одевают мальчика в шикарный костюм и везут по улице в открытой машине с громкой музыкой). А дни рождения, Новый год и все, что у нас принято праздновать, они не празднуют. Из интересных свадебных традиций: семья мужа должна перед свадьбой одарить невесту золотом, торжество оплачивает семья мужа и дом обустраивает тоже, а семья невесты должна купить приданое: шторы, постель и все такое. На свадьбу почти все дарят монетки и браслеты из золота, которые можно обменять потом на деньги.

Уровень жизни, конечно, здесь отличается от нашего. Если честно, то я ездила на общественном транспорте только пару раз, но если бы такой транспорт был в Минске, то люди бы были более радостными. Метро ездит и по верху — можно насладиться видами на море. Трамваи похожи на скоростные поезда без звука. Однажды такой трамвай чуть не задавил меня, потому что я не услышала его приближение. Маршрутки — с тонированными окнами и кондиционерами. Автобусы удобные и тоже с кондиционерами. Проезд 1−3 $, зависит от транспорта. Хоть бензин в Турции один из самых дорогих в мире, но мы все равно ездим на машине.

Измир — не туристический город, поэтому в городе ничего нет для туристов. Я бы посоветовала погулять по городу, посмотреть на людей и насладиться турецким завтраком в одном из кафе. Еще можно прокатиться на канатной дороге и прогуляться по огромным торговым центрам — они все на открытом воздухе, поэтому можно насладиться и солнышком, и шопингом одновременно.