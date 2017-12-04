Белоруска о жизни в турецком Измире: «Терапевт тут получает $ 1600»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Экс-глава Солигорского района, которого судят за взятки, рассказал, как получил медаль от Лукашенко
Белоруска в порыве ревности убила своего парня
В Польше нашли несколько миллионов евро на финансирование «Белсата»
Фотофакт. У белоруса конфисковали на границе раритетный Rolls-Royce за $ 100 тысяч
Заокеанский «друг Беларуси» анонсировал создание криптовалюты «Петро»
Медицинские мифы о родах
Как остановить конвейер репрессий против независимых журналистов?
Голый парень бегал по минской Малиновке, на ночь глядя. Видеофакт
Трансплантолаг спрабуе развянчаць некаторыя міфы, якія атачаюць перасадку органаў
Названы «первые в мире» биткоиновые миллиардеры
Задержан водитель, сбивший насмерть 11-летнюю девочку в Минске
Сексолог: «Вы попробуйте запретить мужчинам смотреть на женщин!»
Bosch имеет планы на «БелДжи» и готов снабдить страну видеонаблюдением
Грузинское вино признали старейшим в мире
Как иностранцы будут платить «налог на Google» в Беларуси
Чалавек, які згарэў на МКАД, быў вядомым маркетолагам
С кем нельзя венчаться православным, и когда можно разводиться
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что сказал Депардье, попробовав белорусское шампанское
Снято! Доставшаяся Путину блондинка ранее засветилась с Шакутиным и Лукашенко
«Не зевай, честной народ, – Батька девок раздаёт!»
Рынок, на который обратил внимание Лукашенко
Как ведущая, назвавшая Беларусь «гулящей женой», вела выпуск новостей при штрейкбрехерах
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Но, боже, как их замолчать заставить!»
Ерофеев: «Мы сами-то чернее чёрного»
Заико: «Там, где скрытые коммунисты находятся у руля, люди всегда живут бедно»
Дети за деньги
В чем подвох? Деревни в Альпах готовы платить желающим поселиться
Што такое крыптавалюты і як яны мяняюць свет?
«Таких руководителей, как Ладутько, нужно увольнять без права пожизненно прикасаться к госсобственности»
Как Русый белорусов удивил. «Где доярки, на лексусах разъезжающие?»
Латынина: «Гопникам легко противостоять»
В письме «фрау А» поставлена точка: «У Лукашенко поменялось настроение»
Возбуждено уголовное дело по факту гибели в Печах еще одного солдата
Чему Лукашенко стоит поучиться у Назарбаева
Что посоветовал мэр Гданьска Лукашенко
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как советская авиация бомбила финские города, а людям говорили, что сбрасывают гуманитарную помощь
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»
Два фото. Как Лукашенко из народного президента превратился в президента без народа
Революция в мире супермоделей: кто сверг Жизель Бюндхен с трона
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
04.12.2017
Диана Вашкель, LADY.TUT.BY
Белоруска о жизни в турецком Измире: «Терапевт тут получает $ 1600»

Меня зовут Диана Сайин, мне всего 20, но я уже успела кардинально изменить свою жизнь. У меня был контракт с модельным агентством в течение 5 лет и планировалась поездка в Милан.

Но я бросила работу, планы на учебу и переехала в Турцию, в потрясающий город Измир, где вышла замуж и родила лапочку-дочку. Дочурка еще совсем маленькая, поэтому о работе я думать не могу. Учиться в ближайшие годы также не собираюсь, потому что еще не придумала, что мне интересно изучать.

Я домохозяйка, и у меня есть помощница, что позволяет мне найти время, чтобы узнать что-то новое об этой потрясающе красивой стране. Я недавно стала рассказывать о своих наблюдениях в своем блоге в инстаграме, чтобы показать, что Турция — это не только отели «все включено». Здесь я живу чуть больше года, но до переезда часто сюда приезжала.

Когда переезжала в Турцию, то совершенно не зная языка. Года три назад, я начинала его изучать, но не сильно в этом продвинулась. Я хорошо знаю английский язык, мечтала выучить французский, но пришлось учить турецкий снова, и теперь уже с репетитором.

Я живу в Измире — это потрясающий город с доброжелательными людьми и отличным климатом. Измир — второй по численности населения город в Турции. У турок есть прекрасное выражение: «Перед тем как умереть, повидай Мардин, поживи в Измире». Поэтому я особенно рада, что живу именно здесь. Всегда мечтала жить в теплой стране рядом с морем, поэтому с Минском расставаться было легко. Летом, конечно, в Турции очень жарко, температура доходит до 45 °C. Я, возможно, еще не привыкла, но это невыносимо, поэтому подумываю на этот период уезжать куда-то. Зато зимой погода идеальная, дождей у нас почти нет. В самое холодное время зимы достаточно тёплой кофты или легкого пальто.

Магазинов и ресторанов тут нереальное количество — за всю жизнь все не обойдешь. Есть огромные торговые центры, рыбные рестораны у моря и масса других развлечений. Каждый день можно ходить в новое место. Я влюбилась в этот город с первого взгляда. Турция — страна эта мусульманская, в ней свои правила. Так, например, сейчас государство навязывает паранджу. Недавно меня шокировал случай: две девушки шли вдоль дороги в шортах в городе, рядом остановились полицейские и избили их за то, что они слишком открыто одеты. Избили достаточно сильно — об этом писали в интернете, говорили в новостях. Конечно же, все были в потрясены. Хорошо, что мой муж и его семья против паранджи, поэтому носить ее никогда не буду.

Жилье у нас свое, сейчас мы живем отдельно, но до свадьбы, по местному обычаю, жили с его родителями. И тут, кстати, не признают маленькие квартиры — у всех они не просто большие, а огромные. Мы живем в такой же: у каждого своя ванная, и две комнаты стоят пустыми. И поверьте, этим никого не удивишь. Снимать квартиру здесь недешево — от 400 $. А если покупать, то понадобится где-то 200 000 $. Но и доход, конечно, здесь значительно выше, чем в Беларуси. Минимальная зарплата примерно 700 $. Программисты получают 2500 $, юристы — 2100 $, терапевты — 1600 $, полицейские — 1300 $, менеджеры по продажам — 1450 $, кассиры — 800 $.

Документы приезжему сделать непросто, и начинать стоит с кимлик (карточка такая, как наш паспорт). Хорошо, что моими документами занимался муж, сама бы я в жизни не справилась. Но в целом приезжим государство помогает. Например, здесь нет проблем с налогами. Если я открою бизнес, то никаких налогов не будет, так как государство помогает иностранцам. И это при условии, что я замужем за турком. Я подумываю открыть студию йоги или частный садик для деток. Кстати, выходя замуж, ты не получаешь автоматически гражданство, сначала дается вид на жительство. И даже после получения гражданства полиция устраивает проверки, чтобы избежать случаев фиктивного брака.

Еда в Турции разнообразная — кебабы, супы-пюре (я их обожаю), очень много сладостей: пахлава, чурчхела, выпечка-бурек с разнообразными начинками. Турецкие завтраки известны всему миру традицией заставлять весь стол тарелками: оливки, горячий хлеб, булочки, разные виды сыров, мед, джемы, яйца, несколько видов овощей, омлет, жареная картошка, турецкий чай. Меня турецкими завтраками не заманишь — я все равно продолжаю есть овсянку. Но мужу готовлю традиционный завтрак, потому что на овсянку он даже смотреть не может. Сам он потрясающе готовит и инициативу приготовления обеда и ужина берет на себя. Турецкие мужчины обычно не готовят и не помогают по дому вообще, но мне с мужем повезло. Обед всегда разный, на ужин — морепродукты и салат. Я перестала есть мясо после одного праздника, он называется курбан-байрам (переводится как праздник жертвоприношения), за неделю до которого продавали милых животных, а потом в один прекрасный день убивали под окнами, а потом дарили своим близким людям — кому ногу, кому сердце. Убивают везде, даже в городе. Недавно в интернете наткнулась на видео, где огромная толпа животных убежала и бегала по улицам города. Наша семья этот праздник не праздновала, поэтому мы, слава Богу, не делали ничего подобного. Этот праздник отмечают обычно очень верующие люди, семья моего мужа к ним не относится.

Фрукты и овощи в Турции очень дешевые, а все остальное дороже, чем у нас. Рестораны и кафе тоже подороже: чашка капучино стоит 5 $, тирамису — 6 $, цезарь — 9 $.

Одежда и косметика, конечно, отличного качества и по вполне приемлемой цене. Немного примеров из масс-маркета: джинсы — 50 $, майки — 10 $, юбки — 25 $, пальто — 150 $, сумки — 55 $.

Иностранцев в Турции много, нас называют yabanci, по статистике в Измире сейчас 10 000 русских. Не удивлю никого, если скажу, что парни к иностранным девушкам относятся прекрасно, а вот женщины — не очень.

Старших тут очень уважают, было бы здорово, если бы в Беларуси тоже так было. Это можно заметить по тому, например, как при встрече старшим целуют руки, звонят несколько раз на день, независимо от личных дел. А отношения между мужьями и женами очень разные. Мой муж меня уважает и заботится, а у знакомой наоборот — бьет и внимания не обращает. Но это, наверное, зависит не от страны.

Об одном празднике я уже рассказала, и этого достаточно, чтобы понять о традициях и обрядах. Иногда по выходным мусульманские женщины готовят сладости и разносят соседям. Отмечают свадьбы, обрезание у мальчиков (одевают мальчика в шикарный костюм и везут по улице в открытой машине с громкой музыкой). А дни рождения, Новый год и все, что у нас принято праздновать, они не празднуют. Из интересных свадебных традиций: семья мужа должна перед свадьбой одарить невесту золотом, торжество оплачивает семья мужа и дом обустраивает тоже, а семья невесты должна купить приданое: шторы, постель и все такое. На свадьбу почти все дарят монетки и браслеты из золота, которые можно обменять потом на деньги.

Уровень жизни, конечно, здесь отличается от нашего. Если честно, то я ездила на общественном транспорте только пару раз, но если бы такой транспорт был в Минске, то люди бы были более радостными. Метро ездит и по верху — можно насладиться видами на море. Трамваи похожи на скоростные поезда без звука. Однажды такой трамвай чуть не задавил меня, потому что я не услышала его приближение. Маршрутки — с тонированными окнами и кондиционерами. Автобусы удобные и тоже с кондиционерами. Проезд 1−3 $, зависит от транспорта. Хоть бензин в Турции один из самых дорогих в мире, но мы все равно ездим на машине.

Измир — не туристический город, поэтому в городе ничего нет для туристов. Я бы посоветовала погулять по городу, посмотреть на людей и насладиться турецким завтраком в одном из кафе. Еще можно прокатиться на канатной дороге и прогуляться по огромным торговым центрам — они все на открытом воздухе, поэтому можно насладиться и солнышком, и шопингом одновременно.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.3 (оценок:12)
Главное
Как с алкоголизацией борются в самых пьющих странах мира – Беларуси, Литве и Польше
«У яго няма рук!? Які сэкс?! Чым?! Куды?! Ой!!»
Медицинские мифы о родах
Белоруска о жизни в турецком Измире: «Терапевт тут получает $ 1600»
Чиж сыграл в хоккей против Лукашенко, после матча Дробыш попал в больницу
«Как только чиновники начинают думать о народе, тому хана. Народ, умоляй, чтобы о тебе не думали»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY