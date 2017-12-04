Как с алкоголизацией борются в самых пьющих странах мира – Беларуси, Литве и Польше

Сравнение не в пользу нашей страны.

Весной Всемирная организация здравоохранения опубликовала список самых пьющих стран мира за 2016 год. Лидеры там оказались традиционные, они лишь немного изменили позиции. На первом месте расположилась Литва (один житель в среднем потребил 16 литров алкоголя), на втором – Беларусь (15 л), на третьем – Латвия (13 л), на четвертом – Россия и Польша (12 л).

«Салідарнасць» изучила, как на печальную статистику отреагировали в Беларуси и странах-соседях.

Литва: драконовские меры

Прибалтийская страна регулярно фигурирует в числе самых пьющих стран мира, к тому же по официальной статистике от недугов, напрямую связанных с употреблением алкоголя, там умирает около 700 человек в год. Поэтому к борьбе с алкоголизацией в Литве готовились давно и в этом году приняли несколько важнейших решений.

Во-первых, с марта начали действовать новые акцизы, в результате чего спиртное значительно подорожало. Так акциз на крепкий алкоголь вырос на 23% или примерно на один евро.

Во-вторых, в июне Сейм Литвы, а затем и президент страны утвердили драконовские поправки к закону о контроле над алкоголем.

Внимание: с 2018 года спиртное будут продавать только гражданам, достигшим 20 летнего возраста, а время торговли алкоголем заметно сократится: в будние дни и в субботу его можно будет купить с 10 до 20 часов, в воскресенье — с 10 до 15 часов (за исключением разливного спиртного в общепите). Также с 2018 года в стране запрещена любая реклама алкоголя.

Более того, звучало предложение перенести продажу алкоголя в специализированные магазины (подобная практика существует в Швеции). Однако от него пока отказались – до оценки эффекта от уже принятых мер.

Польша: местным властям дали возможности для ограничений

В Польше решились на борьбу с алкоголизацией, в том числе, после осознания того, что являются одной из немногих европейских стран, где потребление спиртного растет, а не падает.

В конце ноября Сейм Польши принял поправки к Закону о воспитании трезвости, которые позволят местным органам власти вводить ограничения на продажу алкогольных напитков между 22 и 6 часами.

Кроме того, указывая максимальное количество точек продажи алкоголя, местные власти должны предусмотреть места, где продается пиво и алкоголь до 4,5%. Сегодня эти слабоалкогольные напитки не учитываются при выдаче торговых разрешений, сообщает «Радио Польша».

Ожидается, что в будущем будет пересмотрена ценовая политика в отношении спиртного.

Беларусь: власти ничего не предпринимают

Несмотря на то, что наша страна регулярно входит в число самых пьющих, до борьбы с алкоголизацией населения на практике дело не доходит.

Год назад МВД представило в Совет министров проект указа по ограничению продажи алкоголя. Он предусматривал два кардинальных изменения: запрет на продажу по всей стране с 22 до 9 часов и разрешение на торговлю алкоголем в магазинах только в обособленных помещениях.

Сегодня о судьбе указа известно мало, и отдельные сообщения на эту тему подталкивают к мысли, что документ уже и не будет принят. К примеру, летом МАРТ выступил против запрета на продажу спиртного на АЗС.

Летом также стало известно об инициативе повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Реакции властей на нее не последовало.

Продажа водки в первом полугодии 2017 года снизилась всего на 1,7%, так что можно ожидать, что по итогам года Беларусь вновь окажется в постыдном списке самых пьющих стран мира.