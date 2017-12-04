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Общество
04.12.2017
Клаудиа Хэммонд, ВВС
Медицинские мифы о родах

О точной дате, острой пище и отходе вод.

Некоторые мифы о деторождении, о том, что влияет на роды и как они проходят, сложились давно и держатся в нашем сознании необыкновенно крепко. Обозреватель BBC Future подвергает сомнению три из них.

1.При первой беременности роды бывают позже

Правда состоит в том, что только 4% детей рождаются в срок. Очень часто роды приходят позже, но так же часто - и раньше.

Когда ученый-компьютерщик Аллен Дауни из технического колледжа Олина (Массачусетс, США) изучал данные опроса 2002 года, проведенного федеральным агентством по контролю и профилактике заболеваний, он обнаружил, что при первой беременности роды с меньшей степенью вероятности случаются в срок, чем во время второй (и так далее) беременности.

Да, его анализ данных подтвердил: первый ребенок чаще рождается позже, чем положено по срокам. Но точно так же велика вероятность (по сравнению со вторым или третьим ребенком), что он родится раньше положенного.

Дауни действительно обнаружил, что при первой беременности роды приходят в среднем немного позже, чем при последующих, но всего лишь на 16 часов (средняя цифра), если мы говорим о полностью выношенных младенцах.

Но поскольку мы решили разобраться со всеми младенцами, думаю, будет справедливо включить в наше исследование и тех, кто рождается недоношенным.

16 часов - это не так много, поэтому представление о том, что при первой беременности дети обычно рождаются с запозданием на несколько дней, а то и на неделю, неверно.

Такое, конечно, иногда случается, и истории об этом можно часто услышать из уст тех, кто был их свидетелем. Однако если мы выясняем общие тенденции, отдельные персональные истории вряд ли помогут.

Кому-то может показаться странным, что так немного младенцев рождаются в срок, но, наверное, в этом нет ничего удивительного.

Дата родов обычно вычисляется по дате последних месячных. Далеко не каждая женщина может точно вспомнить этот день. Кроме того, это большой вопрос - должны ли мы ожидать, что каждая беременность продлится одинаковое количество недель.

Во время одного из исследований ученые каждый день измеряли уровни гормонов в моче женщин, которые пытались забеременеть.

Это позволило точно определить, когда случилось оплодотворение, и рассчитать верную длительность беременности. В итоге оказалось, что сроки могут отличаться в некоторых случаях аж на пять недель. (Согласно ряду специалистов, вообще у женщины только 4-5% шансов родить в рассчитанный срок)

В случае второй или третьей беременности расчетная дата родов может зависеть и от перерыва между беременностями. Согласно исследованию, если зачатие случилось в рамках первого года после рождения ребенка, то вторая беременность часто бывает короче.

Некоторые считают, что надо вообще отменить указание точного срока родов. Вместо этого женщинам надо сообщать более позднюю дату и говорить, что к тому времени они уже родят ребенка.

Это приведет к тому, что 96% пар, ожидающих рождения своего первенца, будут избавлены от бесконечного беспокойства и стресса по поводу «правильной» даты родов.

2.Острая пища может спровоцировать роды

Когда рассчитанная дата родов проходит, а младенец и не думает рождаться, добрая половина женщин решает взять это дело в свои руки.

Во всяком случае, согласно одному исследованию, более одной пятой из тех беременных американок, которые надеются вызвать у себя роды, прибегают к помощи острого карри.

Теория за этим стоит такая: острое блюдо может усилить перистальтику (волнообразное сокращение стенок пищевода, желудка, кишечника, мочеточников и др., способствующее продвижению их содержимого к выходным отверстиям) - что, в свою очередь, спровоцирует сокращение матки.

Этот способ никогда не изучался научно. Время от времени раздаются призывы к проведению полномасштабного исследования, чтобы понять, что может, а что не может запустить процесс родов.

Но даже если острая пища способна спровоцировать начало родов у некоторых женщин, эффективность этого способа зависит еще и от индивидуальной переносимости острого и от вашей привычки к такой еде.

Если вы едите острые блюда ежедневно, это может вообще не сработать или не иметь сильного эффекта.

3.Околоплодные воды всегда отходят внезапно и в большом количестве

В фильмах мы часто видим, как актриса, играющая женщину на большом сроке беременности, изображает испуг на лице из-за того, что из нее (как мы догадываемся) хлынула жидкость, тут же начинаются схватки, женщина хватается за живот и ее срочно увозят в роддом.

На самом деле всё часто происходит совсем не так. Схватки могут начаться еще до отхода вод. Иногда они вообще не начинаются, и врачам приходится стимулировать их искусственным образом.

В редких случаях плодная оболочка вообще не разрывается, и ребенок «рождается в рубашке» (утверждают, в частности, что именно так родился Зигмунд Фрейд).

Однако в большинстве случаев если воды отошли и по срокам всё совпадает, то роды уже близко (если вообще уже не начинаются). Одно большое исследование показало, что три четверти женщин, чьи воды отошли, рожают в ближайшие 24 часа, причем большинство - без всякой стимуляции.

Те, кто ожидает увидеть во время отхода вод некий бурный поток, будут разочарованы: хотя это и надо считать первым сигналом того, что роды приближаются, амниотическая жидкость может просто сочиться.

Дети за деньги

 
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